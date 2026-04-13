Politika
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP’ye 'yolsuzluk' göndermesi: "Acilen yolsuzluklardan arınma başkanlığı kursunlar!"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamalarına sosyal medya üzerinden yanıt verdi. CHP'yi "kanser hücresi gibi saran skandallar" ile suçlayan Erdoğan, partinin suç örgütlerinin güdümünden kurtulamadığını savundu.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 19:37
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 19:37

Cumhurbaşkanı , Genel Başkanı 'in açıklamalarına ilişkin, "CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun." ifadesini kullandı.

"BAKANLIK İSİMLERİYLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN"

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı, gerçekten millete ve kadınlara bir faydası dokunsun istiyorsa, bakanlık isimleriyle uğraşmaktan vazgeçsin. Bunun yerine partisini bir kanser hücresi misali saran yolsuzluk, rüşvet, irtikap, taciz skandallarıyla meşgul olsun. İlla bir yapı kurmak istiyorsa, tabii yeterli kadro bulabilirse acilen partisi bünyesinde 'yolsuzluklardan arınma başkanlığı' kursun. Böylece hem selefi Kılıçdaroğlu'nun arınma tavsiyesine uymuş hem de vatandaşa bir hizmet etmiş olur. Ama ne yazık ki bu ülkenin ana muhalefet partisi çıkar amaçlı kurulan suç örgütlerinin güdümünden bir türlü çıkamıyor, bir türlü kurtulamıyor. Doğrusunu söylemek gerekirse 'Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyiz' diye övünen CHP'nin mevcut yönetim altında düşürüldüğü bu perperişan hallerden biz ülkemiz siyaseti adına üzüntü duyuyoruz. Türk demokrasisinin inşallah önümüzdeki dönemde hak ettiği olgunlukta, kalitede ve vizyonda bir ana muhalefete kavuşacağına inanıyoruz."

https://x.com/RTErdogan/status/2043713319375085627

