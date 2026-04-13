AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" konulu Ideathon Yarışması'nın final programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aile milli güvenlik meselesidir' Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Merkez Kadın Kolları tarafından düzenlenen Ideathon Yarışması'nın final programında yaptığı konuşmada, ailenin önemine ve bağımlılıklarla mücadeleye vurgu yaptı. Aile toplumun en önemli merkezi olarak görülmekte ve aile kurumunun korunması milli güvenlik ve beka meselesi olarak kabul edilmektedir. Ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalışmaları kapsamında 2023'te Nüfus Politikaları Kurumu kurulmuş ve 2025 yılı Aile Yılı ilan edilmiştir. Ekran bağımlılığı ve sanal kumar bağımlılıklarının küçük yaşlarda yıkıcı etkiler oluşturabileceği belirtilmiştir.

-Aile toplumun en önemli merkezidir. Aileye yönelen her saldırının devleti nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun korunmasını milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz.

-Ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalışmasına hız verdik. 2023'de Nüfus Politikaları Kurumumuzu kurduk. 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik.

-Ekran bağımlılığı ve sonsuz kaydırma gibi bağımlılıklar küçük yaşta yıkıcı etkiler oluşturuyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla sanal kumar bağımlılıklarının sayısı artmaktadır.

-Sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığının ülkemiz ekonomisine yıllık maliyeti 78 milyar dolardır. Yani bağımlılık hem milletimizin ruh ve beden sağlığına kastetmekte hem de ekonomimiz için giderek büyüyen bir kara deliğe dönüşmektedir