Gündem
Avatar
Editor
 Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aile milli güvenlik meselesidir'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar konulu Ideathon Yarışması'nın final programında konuşma yaptı. Nüfusun korunması için ailenin önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı aileye yapılan her saldırının devleti nişan aldığını vurguladı.

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 18:25
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 19:18

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı , AK Parti Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" konulu Ideathon Yarışması'nın final programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

-Aile toplumun en önemli merkezidir. Aileye yönelen her saldırının devleti nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun korunmasını milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz.

-Ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalışmasına hız verdik. 2023'de Nüfus Politikaları Kurumumuzu kurduk. 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik.

-Ekran bağımlılığı ve sonsuz kaydırma gibi bağımlılıklar küçük yaşta yıkıcı etkiler oluşturuyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla sanal kumar bağımlılıklarının sayısı artmaktadır.

-Sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığının ülkemiz ekonomisine yıllık maliyeti 78 milyar dolardır. Yani bağımlılık hem milletimizin ruh ve beden sağlığına kastetmekte hem de ekonomimiz için giderek büyüyen bir kara deliğe dönüşmektedir

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek! Netanyahu'ya ateş püskürdü
AK Parti MYK'sından ABD-İran savaşında barış çağrısı: İlk turda sonuç beklemek doğru değil
