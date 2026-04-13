Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Aile milli güvenlik meselesidir'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca düzenlenen "Bağımlılığa Karşı Aileyi Güçlendiren Politikalar" konulu Ideathon Yarışması'nın final programına katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
-Aile toplumun en önemli merkezidir. Aileye yönelen her saldırının devleti nişan aldığını unutmamalıyız. Aile kurumunun korunmasını milli güvenlik ve beka meselesi olarak görüyoruz.
-Ailenin korunması ve güçlendirilmesi çalışmasına hız verdik. 2023'de Nüfus Politikaları Kurumumuzu kurduk. 2025 yılını Aile Yılı ilan ettik.
-Ekran bağımlılığı ve sonsuz kaydırma gibi bağımlılıklar küçük yaşta yıkıcı etkiler oluşturuyor. Akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla sanal kumar bağımlılıklarının sayısı artmaktadır.
-Sigara, alkol, uyuşturucu ve kumar bağımlılığının ülkemiz ekonomisine yıllık maliyeti 78 milyar dolardır. Yani bağımlılık hem milletimizin ruh ve beden sağlığına kastetmekte hem de ekonomimiz için giderek büyüyen bir kara deliğe dönüşmektedir