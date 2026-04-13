AK Parti MYK'sından ABD-İran savaşında barış çağrısı: İlk turda sonuç beklemek doğru değil

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:
Barış ortamının sağlanması için ateşkesin devam ettirilmesi gerekir. İlk turda sonuç alınmasını beklemek doğru bir şey değil. Hürmüz Boğazı meselesi birilerinin iddia ettiği nükleer silah meselesi gibi bir sürü boyutu olan konu bu. ABD'nin haksız hukuksuz gayrimeşru saldırıdan sonra vahim sonuçlar ortaya çıktı.
NATO'da bile çatlak olacak duruma gelindi. İsrail'in sabote eden davranışları var. Lübnan'ı işgal etmeye çalışıyor, Gazze'yi Lübnan'ı insansızlaştırmaya çalışıyor. Barışın korunması daha önemli bir durum haline gelmiştir.
Netahyahu Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Türkiye elinden gelen hakkaniyeti ortaya koyuyor. Türkiye'nin muhalefet partileri dahil bütün olarak Netanyahu ve soykırım şebekesine karşı gösterdiği bütünlük takdire şayandır. Türkiye'nin iradesi barıştan yanadır. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyaset herkes için pusuladır.
Cumhurbaşkanımız defalarca sordu 'İsrail'in sınırları nedir diye. Buna cevap verilmedi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyaset herkes için bir pusuladır.
