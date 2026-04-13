AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki toplantı, yaklaşık 1 saat sürdü. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şu şekilde:

Özetle

HABERİN ÖZETİ AK Parti MYK'sından ABD-İran savaşında barış çağrısı: İlk turda sonuç beklemek doğru değil AK Parti MYK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanarak Ortadoğu'daki gelişmeler ve ateşkesin önemi gibi konuları değerlendirdi. Barış ortamının sağlanması için ateşkesin devam ettirilmesi gerektiği belirtildi. ABD'nin saldırısı sonrası vahim sonuçlar ortaya çıktığı ve NATO'da bile çatlak oluşma durumuna gelindiği ifade edildi. İsrail'in sabote eden davranışları olduğu ve Gazze ile Lübnan'ı insansızlaştırmaya çalıştığı iddia edildi. Netanyahu'nun Cumhurbaşkanına saldırdığı ancak Türkiye'nin muhalefet partileri dahil bütün olarak Netanyahu ve soykırım şebekesine karşı gösterdiği bütünlüğün takdire şayan olduğu vurgulandı. Türkiye'nin iradesinin barıştan yana olduğu ve Cumhurbaşkanının siyasetinin herkes için pusula olduğu belirtildi.

Barış ortamının sağlanması için ateşkesin devam ettirilmesi gerekir. İlk turda sonuç alınmasını beklemek doğru bir şey değil. Hürmüz Boğazı meselesi birilerinin iddia ettiği nükleer silah meselesi gibi bir sürü boyutu olan konu bu. ABD'nin haksız hukuksuz gayrimeşru saldırıdan sonra vahim sonuçlar ortaya çıktı.

NATO'da bile çatlak olacak duruma gelindi. İsrail'in sabote eden davranışları var. Lübnan'ı işgal etmeye çalışıyor, Gazze'yi Lübnan'ı insansızlaştırmaya çalışıyor. Barışın korunması daha önemli bir durum haline gelmiştir.

Netahyahu Sayın Cumhurbaşkanımıza saldırıyor. Türkiye elinden gelen hakkaniyeti ortaya koyuyor. Türkiye'nin muhalefet partileri dahil bütün olarak Netanyahu ve soykırım şebekesine karşı gösterdiği bütünlük takdire şayandır. Türkiye'nin iradesi barıştan yanadır. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyaset herkes için pusuladır.

Cumhurbaşkanımız defalarca sordu 'İsrail'in sınırları nedir diye. Buna cevap verilmedi. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu dirayetli siyaset herkes için bir pusuladır.

