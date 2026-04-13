İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabine toplantısında İran ile ateşkes konusuna değindiğini aktardı. Habere göre, Netanyahu kabine toplantısında İran ile ateşkesin çok kısa bir süre içerisinde bozulabileceğini söyledi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD ve İran arasındaki ateşkes 'çok yakında' bozulabilir! İsrail basınından 'Netanyahu' iddiası İsrail Başbakanı Netanyahu'nun İran ile ateşkesin kısa sürede bozulabileceğine dair sözleri tartışılırken, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğine yönelik abluka başlattığı ve ABD ile İran arasındaki müzakerelerden sonuç çıkmadığı bildirildi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabine toplantısında İran ile ateşkesin çok kısa bir süre içerisinde bozulabileceğini söylediği aktarıldı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun bu yönde bir ifadesinin olmadığını belirtti. ABD ordusu, İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan tüm deniz trafiğine yönelik Hürmüz Boğazı ve Umman Körfezi'nde bir abluka başlattı. Ablukanın bölgeye izinsiz giren veya çıkan gemileri kapsayacağı ve tarafsız geçişleri engellemeyeceği belirtildi. ABD ve İran arasında 28 Şubat'ta başlayan ve savaş sürecine dönüşen sürecin ardından 8 Nisan'da geçici ateşkese varıldığı hatırlatıldı. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, ABD ve İran arasındaki müzakerelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini açıkladı. İran medyası, görüşmelerde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedenini ABD'nin aşırı talepleri olarak öne sürdü.

Öte yandan İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan paylaşımda, Netanyahu'nun söylediği iddia edilen "ateşkesin çok kısa sürede bozulabileceğine" ilişkin bir ifadesinin olmaması ise dikkati çekti.

ABD'NİN HÜRMÜZ BOĞAZI ABLUKASI BAŞLADI

Öte yandan ABD ordusu, İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan tüm deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulanacağını açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ablukanın başlamasına saatler kala yeni yaptığı açıklamada, ablukanın Umman Körfezi ve Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki Arap Denizi'nde uygulanacağını ve bayrak ayrımı gözetmeksizin tüm gemi trafiği için geçerli olacağını duyurdu.

Açıklamada, "Abluka bölgesine izinsiz giren veya çıkan herhangi bir gemi müdahale, yönlendirme ve ele geçirmeye tabidir. Abluka, Hürmüz Boğazı'ndan İran dışındaki destinasyonlara veya bu destinasyonlardan yapılan tarafsız geçişleri engellemeyecektir" denildi.

GÖRÜŞMEDEN SONUÇ ÇIKMADI

ABD ve İsrail’in İran’a 28 Şubat’ta başlattığı saldırıların ardından İran’ın misillemeleri ile bazı bölge ülkelerine düzenlediği saldırılarla savaşa dönüşen süreçte, 8 Nisan’da geçici ateşkese varılmıştı.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ile yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.