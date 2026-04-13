Dünya
Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda abluka kararının ardından İran'dan yeni tehdit: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz

ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nı abluka altına alma kararının ardından İran'dan yeni bir tehdit geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ''Sözde 'abluka' ile birlikte, yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz" açıklamasında bulundu.

Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda abluka kararının ardından İran'dan yeni tehdit: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 10:53
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 10:56

ABD’nin İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan deniz trafiğine yönelik abluka kararına İran cephesinden tepki geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD’nin kararının benzin fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağına dikkat çekerek, "Şu an pompaya yansıyan benzin fiyatlarının tadını çıkarın. Sözde 'abluka' ile birlikte, yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz" dedi.

Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda abluka kararının ardından İran'dan yeni tehdit: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz

HABERİN ÖZETİ

Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda abluka kararının ardından İran'dan yeni tehdit: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz

ABD'nin İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan deniz trafiğine abluka kararı, İran'dan ABD'de benzin fiyatlarının artacağı yönünde bir tepkiyle karşılaştı.
İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, ABD'nin kararının benzin fiyatlarında daha fazla artışa yol açacağını belirtti.
Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ABD'nin sözde 'abluka'sı ile birlikte yakında 4-5 dolarlık benzini özleyeceklerini söyledi.
ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulanacağını açıkladı.
Ablukanın 13 Nisan günü Türkiye saati ile 17:00 itibarıyla başlayacağı kaydedildi.
Ablukanın Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buralardan ayrılan tüm ulusların gemilerine karşı ayrım gözetmeksizin uygulanacağı belirtildi.
CENTCOM güçlerinin, İran dışındaki limanlara gidiş ve dönüş amacıyla Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyeceği ifade edildi.
Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda abluka kararının ardından İran'dan yeni tehdit: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz

Galibaf, farklı benzin istasyonlarındaki fiyatları gösteren bir uygulamada yaptığı "Beyaz Saray’a yakın benzin istasyonu" aramasının ekran görüntüsünü paylaştı.

Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda abluka kararının ardından İran'dan yeni tehdit: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz

TRUMP'IN ABLUKA KARARI

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), ABD Başkanı Donald Trump’ın talimatı doğrultusunda İran limanlarına giriş ve çıkışları kapsayan deniz trafiğine yönelik bir abluka uygulanacağını açıklamıştı.

Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda abluka kararının ardından İran'dan yeni tehdit: 4-5 dolarlık benzini özleyeceksiniz

Ablukanın 13 Nisan günü Türkiye saati ile 17:00 itibariyle başlayacağı kaydedilerek, "Abluka, Basra Körfezi ve Umman Körfezi'ndekiler dahil tüm İran limanlarına ve kıyı bölgelerine giren veya buralardan ayrılan tüm ulusların gemilerine karşı ayrım gözetmeksizin uygulanacaktır. CENTCOM güçleri, İran dışındaki limanlara gidiş ve dönüş amacıyla 'nı kullanacak gemilerin seyrüsefer özgürlüğünü engellemeyecektir" denilmişti.

https://x.com/CENTCOM/status/2043432050921718194

Abluka başlamadan önce ticari gemilere gerekli bilgilendirmenin yapılacağı aktarılarak, bölgeden geçecek tüm gemilere ABD Deniz Kuvvetleri ile iletişim kurma tavsiyesinde bulunulmuştu.

