ABD ve İran tüm restlere rağmen yeniden masaya oturabilir! Üstelik yakın zamanda

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen ABD ve İran heyetleri, 21 saat içinde herhangi bir sonuca ulaşamadan masadan kalktı. ABD, İran'ın şartları kabul etmediğini duyururken, İran ise şartları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Görüşmelerin ardından hem ABD hem İran tarafından sert mesajlar geldi. Fakat ABD basınından Wall Street Journal (WSJ), diplomasi kapısının halen açık olduğunu ve birkaç gün içinde ikinci tur görüşmelerin yapılabileceğini öne sürdü.
WSJ, bölge ülkelerin ABD ve İran'ın yeniden müzakere masasına oturması için çabaladığını belirtti. Müzakerelerdeki temel anlaşmazlıkların Hürmüz Boğazı'nın ücret alınmaksızın yeniden açılması, İran'daki uranyumunun geleceği ve Tahran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması olduğu belirtildi.
İranlı yetkililerin, az miktarda uranyum zenginleştirmeyi devam ettirme veya mevcut uranyum stoklarını azaltma yönünde öneriler sunduğu ancak tarafların ortak bir noktada buluşamadığı aktarıldı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.
JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.
İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.