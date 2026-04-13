Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD ve İran tüm restlere rağmen yeniden masaya oturabilir! Üstelik yakın zamanda

ABD ve İran arasında ikinci tur görüşmelerin yapılabileceği iddia edildi. İddiayı, ABD basınından Wall Street Journal yazdı. Üstelik bu görüşmelerin birkaç gün içinde yapılabileceği belirtildi.

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen ABD ve İran heyetleri, 21 saat içinde herhangi bir sonuca ulaşamadan masadan kalktı. ABD, İran'ın şartları kabul etmediğini duyururken, İran ise şartları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Görüşmelerin ardından hem ABD hem İran tarafından sert mesajlar geldi. Fakat ABD basınından Wall Street Journal (WSJ), diplomasi kapısının halen açık olduğunu ve birkaç gün içinde ikinci tur görüşmelerin yapılabileceğini öne sürdü.

ABD ve İran heyetleri, İslamabad'da 21 saat süren görüşmelerden sonuç alamadan ayrıldı.
Görüşmelerde ABD, İran'ın şartları kabul etmediğini belirtirken, İran ise şartları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.
WSJ'ye göre diplomasi kapısı açık ve birkaç gün içinde ikinci tur görüşmeler yapılabilir.
Müzakerelerdeki temel anlaşmazlıklar Hürmüz Boğazı'nın ücret alınmaksızın yeniden açılması, İran'daki uranyumun geleceği ve Tahran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması olarak belirtildi.
İranlı yetkililer uranyum zenginleştirme veya stokları azaltma yönünde öneriler sundu ancak ortak bir nokta bulunamadı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin bir anlaşmaya varılamadan sona erdiğini ve bunun İran için daha kötü bir haber olduğunu ifade etti.
İran medyası, anlaşmaya varılamamasının nedenini ABD'nin aşırı talepleri olarak öne sürdü.
TEMEL ANLAŞMAZLIKLAR MASAYA YATIRILACAK

WSJ, bölge ülkelerin ABD ve İran'ın yeniden müzakere masasına oturması için çabaladığını belirtti. Müzakerelerdeki temel anlaşmazlıkların 'nın ücret alınmaksızın yeniden açılması, İran'daki uranyumunun geleceği ve Tahran'ın dondurulmuş mal varlıklarının serbest bırakılması olduğu belirtildi.

İranlı yetkililerin, az miktarda uranyum zenginleştirmeyi devam ettirme veya mevcut uranyum stoklarını azaltma yönünde öneriler sunduğu ancak tarafların ortak bir noktada buluşamadığı aktarıldı.

PAKİSTAN'DA MASA 21 SAATTE DAĞILDI

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran'la yapılan doğrudan müzakerelerin "bir anlaşmaya varılamadan" sona erdiğini açıklamıştı.

JD Vance, "21 saattir bu konuyla uğraşıyoruz ve İranlılarla bir dizi önemli görüşme yaptık. Bu iyi haber. Kötü haber ise bir anlaşmaya varamamış olmamız. Bence bu, ABD için olduğundan çok İran için kötü bir haber. Dolayısıyla bir anlaşmaya varamadan ABD'ye geri dönüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

İran medyasında, İslamabad'daki Tahran-Washington görüşmelerinde ortak bir çerçeveye ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin, ABD'nin aşırı talepleri olduğu öne sürülmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Hürmüz Boğazı'nda ABD ablukası! Trump, İran'ı köşeye sıkıştırmak istiyor! İsrail Lübnan'a saldırılarını südürüyor
ABD ve İran görüşmelerinin ardından İsrail gün sayıyor: Yeniden savaş hazırlığı
