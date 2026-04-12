Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD ve İran görüşmelerinin ardından İsrail gün sayıyor: Yeniden savaş hazırlığı

ABD ve İran arasındaki görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından İsrail'in savaşı yeniden başlatmak için hazırlandığı öne sürüldü. Bu iddia, İsrail basınından geldi.

GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 17:12
GÜNCELLEME:
12.04.2026
17:17

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya gelen ABD ve İran heyetleri sadece 21 saat içinde masadan kalktı. ABD, İran'ın şartları kabul etmediğini açıklarken, İran ise ABD'nin sunduğu şartları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. ABD ve İran görüşmelerinin sonuçsuz çıkmasının ardından İsrail basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

ABD ve İran heyetlerinin İslamabad'daki görüşmelerinin 21 saat sonra sonuçsuz kalmasının ardından İsrail basını, İsrail ordusunun İran'a yönelik operasyonlar için hazırlıklarını hızlandırdığı iddiasını ortaya attı.
ABD ve İran heyetleri İslamabad'da 21 saat süren görüşmelerin ardından masadan kalktı.
ABD, İran'ın şartları kabul etmediğini, İran ise ABD'nin şartlarını kabul edilemez bulduğunu açıkladı.
İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, askeri kaynaklara dayandırarak İsrail ordusunun İran'ın derinliklerine yönelik operasyonlar için hazırlıklarını hızlandırdığını iddia etti.
İsrail ordusunda hazırlık seviyesinin yükseltildiği, müdahale sürelerinin kısaltıldığı ve operasyonel açıkların kapatıldığı belirtildi.
İsrail istihbaratının İran içindeki 'hedef bankasını güncellediği', özellikle füze sistemleri ve altyapılarının öncelikli hedefler arasında yer aldığı kaydedildi.
İsrail Hava Kuvvetleri'nin, İran topraklarının derinliklerinde karmaşık ve çok katmanlı operasyonlar için kapsamlı saldırı planları üzerinde çalıştığı ifade edildi.
Yedioth Ahronoth gazetesine konuşan askeri kaynaklar, İsrail ordusunun daha önce İran’ın derinliklerine yönelik operasyonlar öncesinde uygulanan modele benzer şekilde organize bir savaş hazırlığı sürecine girdiğini aktardı.

Bu kapsamda planlama ve icra süreçlerinin hızlandırıldığı, tüm birliklerde hazırlık seviyesinin yükseltildiği, müdahale sürelerinin kısaltıldığı ve operasyonel açıkların kapatıldığı ifade edildi.

''İSRAİL HEDEF BANKASINI GÜNCELLEDİ''

İsrail istihbaratının da eş zamanlı olarak İran içindeki 'hedef bankasını hızla güncellediği' belirtildi. Özellikle füze sistemleri, fırlatma rampaları ve bu kapasiteyi destekleyen altyapıların öncelikli hedefler arasında yer aldığı kaydedildi.

Gazeteye göre bu yoğun güncelleme süreci, siyasi karar alınması halinde ordunun uzun hazırlık sürelerine ihtiyaç duymadan hızlı ve nokta atışı operasyonlar gerçekleştirebilmesini amaçlıyor.

İsrail Hava Kuvvetleri’nin, operasyon birimleriyle birlikte uzun menzil, yüksek hassasiyet ve süreklilik unsurlarını birleştiren kapsamlı saldırı planları üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu planların, İran topraklarının derinliklerinde karmaşık ve çok katmanlı operasyonların yürütülmesine imkan tanıyacağı ifade edildi.

'İLK DARBE' PLANLANIYOR

Hazırlıkların, olası bir çatışmanın başlangıç senaryolarını da kapsadığı; ilk darbenin nasıl gerçekleştirileceği ve planlama aşamasından icraya hızlı geçiş için gerekli adımların çalışıldığı aktarıldı.

Son olarak, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance ile İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf’ın başını çektiği heyetler arasında Pakistan’da yapılan barış görüşmeleri sonuçsuz kalmıştı.

Bu görüşmeler, Şubat ayı sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı savaşın ardından ilan edilen iki haftalık ateşkes süreciyle eşzamanlı yürütülmüştü.

