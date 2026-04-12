ABD ile sonuçsuz görüşmelerin ardından İran'dan Hürmüz Boğazı mesajı: Anahtar bizim elimizde

GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 14:54
12.04.2026
saat ikonu 14:54
1
Tahran’daki Vanak Meydanı

ABD ve İran görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Tahran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tahran yönetimi, ''Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim elimizde'' derken bir de Tahran'daki Vanak Meydanı'na dev afiş asıldı. 

2
Hürmüz Boğazı afişi

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran heyetlerinin görüşmesinden bir sonuç çıkmadı. Taraflar 21 saatlik görüşmenin ardından anlaşmaya varamadan ayrıldı. 

3
İran'ın başkenti Tahran

ABD ve İran  görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD’nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.

 

4
Tahran

Açıklamaların ardından başkent Tahran’daki Vanak Meydanı’na dev bir afiş asıldı. Afişte, “Hürmüz Boğazı sonsuza dek İran’ın elinde. Trump hiçbir şey yapamadı ve boğazın kalıcı kontrolü İran’da olacak” ifadeleri yer aldı.

 

5
Vanak Meydanı

İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine bir atıfta bulundu.

 

6
İran

Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.

 

7
Tahran

İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir." ifadesini kullandı.

