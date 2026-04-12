ABD ile sonuçsuz görüşmelerin ardından İran'dan Hürmüz Boğazı mesajı: Anahtar bizim elimizde

ABD ve İran görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Tahran'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Tahran yönetimi, ''Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim elimizde'' derken bir de Tahran'daki Vanak Meydanı'na dev afiş asıldı.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran heyetlerinin görüşmesinden bir sonuç çıkmadı. Taraflar 21 saatlik görüşmenin ardından anlaşmaya varamadan ayrıldı.
ABD ve İran görüşmelerinde ortak bir çerçeve ve anlaşmaya varılamamasının nedeninin ABD’nin aşırı talepleri olduğu öne sürüldü.
Açıklamaların ardından başkent Tahran’daki Vanak Meydanı’na dev bir afiş asıldı. Afişte, “Hürmüz Boğazı sonsuza dek İran’ın elinde. Trump hiçbir şey yapamadı ve boğazın kalıcı kontrolü İran’da olacak” ifadeleri yer aldı.
İran lideri Mücteba Hamaney'in Başdanışmanı ve ülkenin önde gelen siyasetçilerinden Ali Ekber Velayeti, Pakistan'da gerçekleştirilen İran-ABD müzakerelerine bir atıfta bulundu.
Velayeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamada bulundu.
İran diplomasisinin tarih boyunca amacının ve temel ilkesinin İran'ı korumak olduğunu belirten Velayeti, "Hürmüz Boğazı'nın anahtarı bizim güçlü ellerimizdedir." ifadesini kullandı.