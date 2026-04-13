Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek! Netanyahu'ya ateş püskürdü

MHP Lideri Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı hedef alan sözlerine sert tepki verdi. Bahçeli, "Netanyahu’nun sözleri yok hükmündedir. Cumhurbaşkanımıza yöneltilen dil, doğrudan Türk devletinin hükümranlık haklarına saldırıdır" dedi.

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek! Netanyahu'ya ateş püskürdü
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 18:39
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 19:09

MHP Genel Başkanı , Başbakanı ’nun seviyesiz ve küstah ifadeler kullandığını belirterek, bu durumu "köşeye sıkışmışlık korkusu" olarak değerlendirdi. Bahçeli, Netanyahu'nun bölgeyi ateş çemberine çevirdiğini ifade ederek sert açıklamalarda bulundu.

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek! Netanyahu'ya ateş püskürdü

HABERİN ÖZETİ

Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek! Netanyahu'ya ateş püskürdü

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hakkında kullandığı ifadeleri seviyesiz ve küstah olarak nitelendirerek, Netanyahu'nun bölgeyi ateş çemberine çevirdiğini belirtti.
Bahçeli, Netanyahu'nun ifadelerini köşeye sıkışmışlık korkusunun dışavurumu olarak değerlendirdi.
Netanyahu'yu, masum sivilleri katleden bir terör makinesi olarak tanımladı.
İsrail yönetimini, bölgesel barışı dinamitleyen ve uluslararası hukuku ayaklar altına alan bir kriz odağı olarak nitelendirdi.
Bahçeli, Netanyahu'nun sözlerinin yok hükmünde olduğunu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında olduklarını ifade etti.
Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Devlet Bahçeli'den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek! Netanyahu'ya ateş püskürdü

"NETANYAHU BİR TERÖR MAKİNESİDİR"

Resmi sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda MHP Lideri Devlet Bahçeli şu açıklamalarda bulundu:

"İsrail’in suç kaydı kabarık, temel insan hak ve özgürlüklerinden bihaber ve demokrasinin düşmanı olan başbakanı Netanyahu’nun, Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan hakkında sarf ettiği seviyesiz ve küstah ifadeler; yalnızca bir siyasi hezeyanın değil, aynı zamanda ahlaki iflasın da tezahürüdür. Netanyahu’nun mesnetsizlik abidesi ifadelerini; dizginlerini yitirmiş bir suçluluk psikolojisinin, kan ve katliam üzerine kurduğu alçak siyasetinin ve köşeye sıkışmışlık korkusunun dışavurumu olarak değerlendirmeliyiz.

Hakikatle bağı kopmuş, vicdan terazisi kırılmış, siyasi aklı esarete düşmüş bir zihnin ürünü olan bu çürük sözler; muhatabını değil, sahibinin içine düştüğü derin meşruiyet krizini gözler önüne sermektedir. Türkiye Cumhuriyeti, kirli ağızların iftiralarıyla sarsılacak, ucuz propagandalarla yönü değiştirilecek bir devlet değildir.

Bugün asıl konuşulması gereken, sözün değil, suçun sahibidir.

Bölgesel ve küresel istikrarsızlık dalgasının her gün daha da sertleştiği; bölgemizdeki huzur ve güvenlik ikliminin siyonist hesaplarla dağıtılmak istendiği, emperyalizmin bu kanlı ve kirli oyuna çanak tuttuğu günümüzde; masum sivilleri hunharca katleden bir terör makinesinin Sayın Cumhurbaşkanımıza, ülkemize, devletimize söz söylemeye kalkışması, utanmazlığın ve küstahlığın ulaştığı yeni bir dip noktadır.

Gazze’de çocukların üzerine yağan bombaların hesabını veremeyenler; Batı Şeria’yı gasp eden, Lübnan’ı işgal eden, Suriye’nin egemenliğini tehdit eden ve İran’da gayrimeşru yollarla rejim mühendisliğine soyunan, çevre ülkelerin iç dengelerini bozmayı alışkanlık haline getiren bu anlayış; bölgeyi ateş çemberine çeviren saldırgan politikalarıyla insanlık vicdanında mahkûm olmuştur ve şimdi dikkatleri başka yöne çekmek için gürültü çıkarmaktadır.

Barışı çalan, güvenliği talan eden, insanlığın ortak değerlerini yağmalayan bu yaklaşım; sadece bir saldırganlık değil, aynı zamanda bir kleptokrasi ve ahlaki çöküştür.

İsrail yönetimi, bölgesel barışı dinamitleyen, uluslararası hukuku ayaklar altına alan, istikrarsızlığı besleyen organize bir kriz odağına dönüşmüş durumdadır. Bu yapı, yalnızca Ortadoğu’nun değil bütün dünyanın huzurunu hedef almaktadır.

Bütün bunların gölgesinde konuşan Netanyahu’nun sözleri, siyasetin değil, panik halinin ürünüdür.

Cumhur İttifakı’nın Türk milletinin dirliğini ve düzenini düstur edinen, hiçbir zorluk ve odak karşısında eğilmeyen, bükülmeyen, değişmeyen tavizsiz duruşu çerçevesinde altını çiziyorum:

Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başıdır. O’na yöneltilen hayasız ve hadsiz dil, doğrudan doğruya Türk devletinin hükümranlık haklarına, Türk milletinin itibarına ve milli iradenin bizzat kendisine yöneltilmiştir.
Türkiye Cumhuriyeti; tarihi, devlet aklı ve köklü medeniyet birikimiyle bu tür kirli senaryoların karşısında dimdik durmaya devam edecektir. Hiç kimse Türkiye’yi hedef alarak kendi suçlarını perdeleyemez, kendi karanlığını başkalarının üzerine yıkamaz.

Türkiye’yi hedef alan bu saldırgan üslubun gerisinde; siyonist terör örgütü elebaşının Türkiye’nin artan diplomatik ağırlığından, Sayın Cumhurbaşkanımızın mazlum coğrafyalar lehine yükselttiği hakikat sesinden ve Türkiye’nin milli birlik ekseninde güçlenen duruşundan duyduğu rahatsızlık vardır. Meselenin özü budur.

Netanyahu’nun Cumhurbaşkanımıza dönük sözleri yok hükmündedir.

Cumhurbaşkanımız’ın yanındayız. Devletimizin kudretine ve hürriyet üzerine inşa edilmiş duruşuna yönelen her sinsi ve hain operasyonun, tahriklerin, iftira ve tehditlerin ise karşısındayız.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/dbdevletbahceli/status/2043712474621284679

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bahçeli'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: Dünya Barış konseyi kurulsun
Devlet Bahçeli'den ateşkeste Lübnan vurgusu: 'Mesele henüz çözülmedi'
ETİKETLER
#İsrail
#devlet bahçeli
#filistin
#binyamin netanyahu
#TÜRKİYE
#Politika
