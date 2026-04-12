Bahçeli'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: Dünya Barış konseyi kurulsun

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 3. Dünya Savaşı senaryolarının konuşulmaya başladığına dikkat çekerek uyarıda bulundu. İran-ABD görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının barış için ciddi risk oluşturduğunu belirten Bahçeli, yeni bir uluslararası mekanizma çağrısı yaptı. Bahçeli, BM öncülüğünde kurulacak “Dünya Barış Konseyi”ne Türkiye’nin ev sahipliği yapabileceğini ifade etti.

Bahçeli'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: Dünya Barış konseyi kurulsun
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 23:06
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 23:24

MHP Genel Başkanı , "Gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir. Bu şartlarda Antonio Guterres'in çağrısıyla, ABD, Rusya, Çin, ve AB'nin, 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3. Dünya Savaşı senaryolarının konuşulduğu bir ortamda, BM Genel Sekreteri'nin çağrısıyla ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin bir araya gelerek 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni tedbirler geliştirmesini önerdi.
Pakistan'ın başkenti İslamabad'da İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur.
Bu gelişmeler 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerilmektedir.
Bu girişime Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceği düşünülmektedir.
Bilgi Okunma süresi 27 saniyeye düşürüldü.
Bahçeli'den 3. Dünya Savaşı uyarısı: Dünya Barış konseyi kurulsun

"DÜNYA BARIŞ KONSEYİ MEKANİZMASIYLA YENİ TEDBİR GELİŞTİRİLMELİ"

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, TV100'de Ahmet Yeşiltepe'nin sunduğu programa mesaj gönderdi.

Bahçeli mesajında, "Pakistan'ın başkenti İslamabad'da, İran ve ABD arasında süren görüşmelerin sonuçsuz kalması dünyada barışı tehdit eden bir netice doğurmuştur." ifadelerini kullanarak, şunları kaydetti:

"Yaşanan gelişmeler, 3. Dünya Savaşı senaryolarının daha yüksek sesle konuşulmasına sebebiyet vermiştir. Bu şartlarda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla, ABD, Rusya, Çin, Türkiye ve AB'nin, 'Dünya Barış Konseyi' mekanizmasıyla yeni bir tedbir geliştirmeleri önerisinde bulunuyoruz. Bu girişime de Türkiye'nin ev sahipliği yapabileceğini düşünüyoruz."

