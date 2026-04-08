MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından ABD ve İran arasında yapılan ateşkes kararına ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, Bölgesel ve küresel barış adına kritik bir eşikte, ABD ile İran arasında sağlanan iki haftalık geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Devlet Bahçeli'den ateşkeste Lübnan vurgusu: 'Mesele henüz çözülmedi'

HABERİN ÖZETİ Devlet Bahçeli'den ateşkeste Lübnan vurgusu: 'Mesele henüz çözülmedi' MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ve İran arasındaki geçici ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, İstanbul'daki terör saldırısını Türkiye'yi hedef alan karanlık bir eylem olarak nitelendirdi. Bahçeli, ABD ve İran arasındaki iki haftalık geçici ateşkes kararını bölgesel ve küresel barış adına memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti. Lübnan sahasına ilişkin istisnaların, meselenin henüz tam anlamıyla çözülmediğini gösterdiğini belirtti. İstanbul'un Levent gibi kritik bir bölgesinde, uluslararası şirketlerin yoğunlaştığı bir alanda gerçekleştirilen terör saldırısının tesadüf olmadığını savundu. Saldırının, Türkiye'nin artan finansal çekiciliği ve Orta Doğu ile Asya merkezli şirketlerin faaliyetlerini güvenli finans merkezlerine taşıma arayışlarının arttığı bir dönemde gerçekleştiğini vurguladı. Bahçeli, Türkiye'nin terörün ve provokasyonların karşısında dimdik duracağını ve bölgede umudun ve istikrarın adı olmaya devam edeceğini belirtti.

"TARAFLARIN KARŞILIKLI İRADE BEYANLARI, ÇATIŞMA RİSKİNİ ŞİMDİLİK ÇEKMİŞTİR"

Bahçeli, savaşın genişlemesini önlemeye dönük her diplomatik adım, insanlığın ortak vicdanında karşılık bulmakta olduğunu ifade ederek, "Başta Türkiye olmak üzere bölgedeki sağduyulu devletlerin yapıcı ve uyarıcı girişimleri, aklıselim diplomasinin hala canlı olduğunu göstermiştir. Taraflar arasındaki karşılıklı irade beyanları, kontrolsüz çatışma riskini şimdilik geri çekmiştir. Ancak Lübnan sahasına ilişkin istisnalar, meselenin henüz tam anlamıyla çözülmediğini de ortaya koymaktadır" değerlendirmesinde bulundu.

"ATEŞKESİN KALICI BİR BARIŞA EVRİLMESİ EN SAMİMİ TEMENNİMİZDİR"

Türkiye’nin barıştan, istikrardan ve adil bir uluslararası düzenden yana olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kalıcı çözümün yolu silahtan değil, diyalogdan geçmektedir. Aziz milletimizin ve bölge halklarının huzuru için, ateşkesin kalıcı bir barışa evrilmesi en samimi temennimizdir" dedi.

"SALDIRININ İSTANBUL’DA LEVENT GİBİ KRİTİK BİR BÖLGEDE GERÇEKLEŞTİRİLMİŞ OLMASI TESADÜF DEĞİLDİR"

Saldırının gerçekleştirildiği yerin tesadüfen seçilmediğinin altını çizen Bahçeli, "Bir yanda barış arayışları ve diplomatik temaslar devam ederken, diğer yanda İstanbul’da karanlık yüzünü gösteren birtakım malum çevrelerin vekalet unsurları eliyle gerçekleştirilen terör saldırısı, Türkiye’yi hedef almıştır. İstanbul Beşiktaş Levent’te meydana gelen menfur terör saldırısı, ilk etapta ‘İsrail Başkonsolosluğu hedef alındı’ şeklinde servis edilmiş olsa da, konsolosluğun boş olduğu gerçeği olayın mahiyetinin daha farklı olduğuna dair emareler göstermiştir. Saldırının, jeopolitik konumu ve güçlü finans altyapısıyla öne çıkan alternatif merkezlerden biri olan İstanbul’da Levent gibi kritik bir bölgede, uluslararası şirketlerin yoğunlaştığı bir alanda ve doğrudan güvenlik güçlerimizi hedef alacak şekilde gerçekleştirilmiş olması tesadüf değildir. Ayrıca; İran-ABD gerilimi ve bölgesel belirsizlikler nedeniyle Orta Doğu ve Asya merkezli bazı şirketlerin faaliyetlerini daha güvenli finans merkezlerine taşıma arayışlarının arttığı ve Türkiye’nin de bu konuda çeşitli çalışmalar yürüttüğünün en yüksek düzeyde kamuoyuyla paylaşıldığı bir dönemde gerçekleştiği bilinmektedir" ifadelerine yer verdi.

"TÜRKİYE, UMUDUN VE İSTİKRARIN ADI OLMAYA KARARLILIKLA DEVAM EDECEKTİR"

Aziz milletimizin huzur ve güvenliği asla bu tarz tehdit ve tehdidin gölgesi altında bırakılmayacağını ifade eden Bahçeli, "Bu kararlılığımızın en somut tezahürü kahraman polislerimizi canı gönülden kutluyor, fedakarca müdahaleleriyle büyük bir felaketin önüne geçen güvenlik güçlerimize ve süreci büyük bir dikkat ve titizlikle takip eden tüm güvenlik bürokrasisini tebrik ediyor, yaralı kardeşlerimize Allah’tan acil şifalar diliyorum. Türkiye; terörün, provokasyonların ve kirli senaryoların karşısında dimdik durmaya, bölgede ise umudun ve istikrarın adı olmaya kararlılıkla devam edecektir" dedi.