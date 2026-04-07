Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında dünya ve Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

HABERİN ÖZETİ Devlet Bahçeli'den Donald Trump ve Netanyahu'ya tepki: Telafisi zor bir hata yaptılar MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında küresel sistemin sarsıldığını, değerler sisteminin çöktüğünü ve tarihi bir dönemeçte olunduğunu belirterek, ABD ve İsrail'in saldırılarına tepki gösterdi ve CHP'yi eleştirdi. Bahçeli, küresel sistemin sarsıldığını, değerler sisteminin çöktüğünü ve yeni dünya düzeninin bir kaos olarak karşımıza çıktığını belirtti. ABD ve İsrail'in İran'a ve bölge ülkelerine yönelik saldırılarını eleştirerek, Trump ve Netanyahu'nun telafisi zor bir hata yaptığını ifade etti. İran'a karşı yapılan saldırıların can kaybını artırdığını ve altyapı tahribatını büyüttüğünü ancak İran halkının dayanıklılığının dünyanın dikkatini çektiğini söyledi. CHP'yi siyaset yerine laf üretmekle, sorunların çözümüne katkı yerine basit ve çıkarcı hareket etmekle eleştirdi. Barışın teslimiyet veya taviz olmadığını, adaletin, kardeşliğin ve milli birliğin birlikte yükseldiği bir ülkü olduğunu vurguladı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

"Küresel sitem sarsıldı. Dünyada değerler sistemini çöktüğü tarihi bir dönemeçteyiz. Yeni dünya düzeni bir kaos olarak karşımıza çıkmaktadır. Her konuyu derinlemesine incelemek ve gerçeğe en yakın bir şekilde sonuçlar çıkarmak bir mecburiyettir.

ABD VE İSRAİL'İN SALDIRILARI

Trump ve Netanyahu zora dayanan hegemonyanın sürdürülemez olduğunu göz ardı etmiş ve hata etmişlerdir. Bu hatalarını devam etmekteler. Söz varlığı tükenmiş ve batılı akıl için yolun sonu görünmüştür. Trump karşıtı yürüyüşler ve savaş karşıtı tartışmalar karşısında Trump yönetimi gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.

İran'a karşı yapılan saldırılar her geçen gün can kaybını arıtmakta ve altyapı tahribatını giderek büyütmektedir. Tüm bu çok yönlü baskı ve kuşatma girişimlerine rağmen İran halkının dayanıklılığı dünyanın dikkatini üzerine çekmiştir. Başta Trump olmak üzere birçok siyasi aktörün öngörülerini boşa çıkarmıştır.

CHP'YE 'YOLSUZLUK' TEPKİSİ

CHP siyaset yerine laf üretmekte, sorunların çözümüne katkı üretmek yerine basit ve çıkarcı şekilde hareket etmekte. Yanlış adreste doğru kişiyi aramaktalar. Gerçek ile aralarına mesafe koyan bu anlayış köklerle değil yaprakla uğraşmakta. Devletten, milletten ve gerçeklerden kopmuş görüntü vermekteler. Belediye başkanları milletin kendilerine emanet ettikleri makamı istismar ettiklerini görmekteyiz. Asıl olan sorumluluk almaktır ki bizim ortaya koyduğumuz yaklaşım da tam olarak budur.

"ENERJİDE BAĞIMSIZLIK, TÜRKİYE'NİN KIZILELMASIDIR"

Enerji faaliyetleri ile birlikte Türkiye güçlü alt yapısının katkısıyla artık bir geçiş ülkesi olmaktan çıkmış, bölgede barışın merkezi haline gelmiştir. Türkiye farklı kaynakları buluşturan, kriz anlarında alternatif üretebilen bir güç haline gelmiştir. Bu gelişme devletimizin stratejik kapasitesini güçlendiren önemli bir adımdır. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızılelmasıdır. Bu hedef bir zorunluluktur, milli bir duruştur. Türkiye kararlılıkla yoluna devam etmektedir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

Barış teslimiyet değildir, barış taviz değildir. Barış, adaletin, kardeşliğin ve milli birliğin birlikte yükseldiği bir ülküdür. Kardeşliğimizi zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir"

"OYALANMAYA GEREK YOK"

Terörsüz Türkiye doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Vatan ve millet aşkı ile devlet-millet dayanışması ile yürütülen hayırlı bir sürecin de ürünü olacaktır. Terörsüz Türkiye milletimizin özlemle beklediği bir gelişme, kalıcı barışın habercisidir. Yasal düzenlemelerin TBMM'ye yasa çalışması olarak taşınacak olgunluğa erişmesi memnuniyet vericidir. Yapılan çalışmaları yakından izliyoruz. Bu meselede hiçbir boşluk, ihmalin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya gerek yoktur. Biz diyoruz ki; barış, teslimiyet değildir. Barış, taviz değildir.