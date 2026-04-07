Devlet Bahçeli'den Donald Trump ve Netanyahu'ya tepki: Telafisi zor bir hata yaptılar

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM'deki grup toplantısında dünya ve Türkiye gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Küresel sistemin sarsıldığının altını çizen Bahçeli, dünyanın değerler sisteminin çöktüğü ve tarihi bir dönemeçte olduğumuzu söyledi.
ABD ve İsrail'in İran'a ve bölge ülkelerine saldırılarına tepki gösteren Bahçeli, "Trump ve Netanyahu telafisi zor bir hata yaptı" ifadelerini kullandı.
Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:
"Küresel sitem sarsıldı. Dünyada değerler sistemini çöktüğü tarihi bir dönemeçteyiz. Yeni dünya düzeni bir kaos olarak karşımıza çıkmaktadır. Her konuyu derinlemesine incelemek ve gerçeğe en yakın bir şekilde sonuçlar çıkarmak bir mecburiyettir.
Trump ve Netanyahu zora dayanan hegemonyanın sürdürülemez olduğunu göz ardı etmiş ve hata etmişlerdir. Bu hatalarını devam etmekteler. Söz varlığı tükenmiş ve batılı akıl için yolun sonu görünmüştür. Trump karşıtı yürüyüşler ve savaş karşıtı tartışmalar karşısında Trump yönetimi gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalacaktır.
İran'a karşı yapılan saldırılar her geçen gün can kaybını arıtmakta ve altyapı tahribatını giderek büyütmektedir. Tüm bu çok yönlü baskı ve kuşatma girişimlerine rağmen İran halkının dayanıklılığı dünyanın dikkatini üzerine çekmiştir. Başta Trump olmak üzere birçok siyasi aktörün öngörülerini boşa çıkarmıştır.
CHP siyaset yerine laf üretmekte, sorunların çözümüne katkı üretmek yerine basit ve çıkarcı şekilde hareket etmekte. Yanlış adreste doğru kişiyi aramaktalar. Gerçek ile aralarına mesafe koyan bu anlayış köklerle değil yaprakla uğraşmakta. Devletten, milletten ve gerçeklerden kopmuş görüntü vermekteler. Belediye başkanları milletin kendilerine emanet ettikleri makamı istismar ettiklerini görmekteyiz. Asıl olan sorumluluk almaktır ki bizim ortaya koyduğumuz yaklaşım da tam olarak budur.
Enerji faaliyetleri ile birlikte Türkiye güçlü alt yapısının katkısıyla artık bir geçiş ülkesi olmaktan çıkmış, bölgede barışın merkezi haline gelmiştir. Türkiye farklı kaynakları buluşturan, kriz anlarında alternatif üretebilen bir güç haline gelmiştir. Bu gelişme devletimizin stratejik kapasitesini güçlendiren önemli bir adımdır. Enerjide bağımsızlık, Türkiye'nin kızılelmasıdır. Bu hedef bir zorunluluktur, milli bir duruştur. Türkiye kararlılıkla yoluna devam etmektedir.
Barış teslimiyet değildir, barış taviz değildir. Barış, adaletin, kardeşliğin ve milli birliğin birlikte yükseldiği bir ülküdür. Kardeşliğimizi zedelemeye kimsenin gücü yetmeyecektir"
Terörsüz Türkiye doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Vatan ve millet aşkı ile devlet-millet dayanışması ile yürütülen hayırlı bir sürecin de ürünü olacaktır. Terörsüz Türkiye milletimizin özlemle beklediği bir gelişme, kalıcı barışın habercisidir. Yasal düzenlemelerin TBMM'ye yasa çalışması olarak taşınacak olgunluğa erişmesi memnuniyet vericidir. Yapılan çalışmaları yakından izliyoruz. Bu meselede hiçbir boşluk, ihmalin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya gerek yoktur. Biz diyoruz ki; barış, teslimiyet değildir. Barış, taviz değildir.