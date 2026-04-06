Türkiye Basın Federasyonu'nda (TÜBAF) "Anadolu Sohbetleri" çerçevesinde düzenlenen programda yer alan AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, basın mensuplarıyla bir araya gelerek gündeme ilişkin soruları cevapladı. Efkan Ala, erken seçim, yeni anayasa çalışmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konuları ile ilgili konuştu.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan yeniden aday olabilir mi? Efkan Ala tartışmalara son noktayı koydu: 'Meclisimizin prosedürü belli...' AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, Türkiye Basın Federasyonu'nda düzenlenen 'Anadolu Sohbetleri' programında erken seçim, yeni anayasa çalışmaları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Efkan Ala, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut anayasaya göre meclis seçim kararı aldığı takdirde yeniden aday olabileceğini ve Cumhur İttifakı'nın da milletin liderliğin Erdoğan'da kalmasının bölgenin lehine olacağı konusunda hemfikir olduğunu belirtti. Erken seçim tartışmalarına değinen Ala, AK Parti'nin gündeminde erken seçim olmadığını ve CHP lideri Özgür Özel'in ara seçim talebini siyaset yapamamak ve hizmet üretememek olarak nitelendirdi. CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalarla ilgili iddialara yanıt veren Ala, AK Partili belediyelerde yolsuzluk iddiası ortaya atıldığında 24 saat içinde işlem yapıldığını ve bazı belediyelerde sistematik yolsuzluk ve ahlak sorunlarının yaşandığını ifade etti. Yeni anayasa çalışmaları hakkında bilgi veren Ala, birinci aşamanın neredeyse nihayetlendiğini ve muhalefet ile iktidarın anayasanın değişmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğunu söyledi.

ERDOĞAN'IN YENİDEN ADAYLIĞI

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden adaylığı konusunda yöneltilen soruya, "Şu anki anayasamızda yeniden seçilebilmesi için karar var. Meclis seçim kararı aldığı zaman aday olabiliyor. Bu mevcut anayasa da var. Dolayısıyla bizim bu konuda bir tartışmaya ihtiyacımız yok. Biz de, Cumhur İttifakı'mız da Bahçeli de zaman zaman açıklamalarda bulundu. Biz de böyle bir konjonktürde hele böyle bir ortamda milletimiz de Cumhurbaşkanımızın bir dönem daha Türkiye'nin liderliğini üstlenmesinin sadece bizim değil bölgenin de lehine bir sonuç üreteceği konusunda hemfikir. Dolayısıyla bizim böyle bir tartışma konumuz yok. Yani meclisimizin prosedürü belli" cevabını verdi.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMASI

AK Parti'nin gündeminde erken bir seçim olmadığını belirten ve CHP lideri Özgür Özel'in ara seçim talebine cevap veren Efkan Ala, "Arkadaşlar normal aldığı seçimi ne yapmış ki ara seçimde ne yapacak? Normal seçildi belediyeler, seçimle geldi iş başına. Allah aşkına bir tane Türkiye çapında örnek alınabilecek bir belediye uygulaması var mı? Yahut da Türkiye'nin işte budur dediği, genel merkezin Cumhuriyet Halk Partisi'nin ortaya koyduğu bir program, proje, bir fikir var mı? Şimdi bunlar zaten yok. Yani bir kere daha siyaset yapamamak için, hizmet üretememek için millete ikide bir gitmenin anlamı var mı? Yani süresi geldiğinde gidecek zaten. Millet değerlendirecek" şeklinde konuştu.

CHP'li belediyelere yönelik soruşturmalar devam ederken AK Partili belediyelere yönelik ayrımcılık yapıldığına yönelik iddialar hakkında da konuşan Ala, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti ve AK Partili belediyelerde bir yolsuzluk iddiası ortaya atıldığında AK Parti'nin 24 saat içerisinde gerekli işlemi yaptığını ve hızlıca refleks gösterdiğini söyledi. Bazı belediyelerde sistematik yolsuzluk gerçekleştiğini söyleyen Efkan Ala, bazı belediyelerde ise ahlak sorunlarının ortaya çıktığını ifade etti.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa çalışmaları hakkında da bilgi veren Ala, "Birinci aşama neredeyse nihayetlendi" ifadelerini kullandı.

Anayasaların ve bir ruhu olduğu ve yapılan her anayasanın dönemin ruhunu içinde barındırdığına dikkat çeken Ala, "Sivil kesimin tamamı şu anda anayasayı tartışıyor mu? Muhalefet de tartışıyor, değişmesi gerekir diyor. İktidar da değişmesi gerekir diyor. Konjöktürel olarak ağırlık kazanıyor, kazanmıyor ama sürekli anayasanın değişimi gündemde mi? Evet. Bundan önceki seçimde Altılı Masa vardı. Masadaki temel konu anayasa değişikliğiydi. İçinde bulunduğumuz mekanizmaların, milletvekillerinin, parlamentonun seçildiği seçimde muhalefetin masasının birinci meselesi anayasa değişikliğiydi" dedi.