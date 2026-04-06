AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan 'DGM binası' açıklaması! 'Mağduriyet değil, bir hukuk tanımazlık'

İzmir’de eski DGM binalarının tahliyesiyle başlayan tartışmalara ilişkin AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan'dan sürece yönelik açıklama geldi. İnan, "Sabahın ilk ışıklarıyla koparılan "şafak baskını, malımıza çökülüyor" yaygarasının ardında bir mağduriyet değil, bir hukuk tanımazlık yatıyor" ifadelerini kullandı.

AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan 'DGM binası' açıklaması! 'Mağduriyet değil, bir hukuk tanımazlık'
Genel Sekreteri ve Milletvekili , eski DGM binasına ilişkin tahliye süreciyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Sürecin mahkeme kararını uygulamaktan ibaret olduğunu söyleyen İnan, “Ortada bir mağduriyet değil, açık bir hukuk tanımazlık vardır” dedi.

HABERİN ÖZETİ

AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan 'DGM binası' açıklaması! 'Mağduriyet değil, bir hukuk tanımazlık'

Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.
AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, eski DGM binasının tahliyesiyle ilgili yaptığı açıklamada, sürecin mahkeme kararının uygulanmasından ibaret olduğunu ve ortada bir mağduriyet değil, hukuk tanımazlık olduğunu belirtti.
Eyyüp Kadir İnan, tahliye sürecini bir mağduriyet algısı oluşturma çabası olarak nitelendirdi ve bunun ardında bir hukuk tanımazlık yattığını söyledi.
Söz konusu yapının Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait tapulu bir mülk olduğunu ve içeride bulunanların üç ayrı tahliye kararını uygulamayı reddettiğini belirtti.
İnan, bazı çevrelerin İzmir konusunda çifte standart uyguladığını, geçmişte bu tarihi mirasın ihalesiz ve bedelsiz olarak başka bir vakfa sunulmaya kalkıldığını ifade etti.
AK Parti kadrolarının bu hukuksuz işleme dur dediğini ve eğer malın İzmir'de kalmasının sebebi olarak geçmişteki hukuki mücadeleyi gösterdi.
Tahliye edilen binanın üniversite öğrencilerine hizmet veren yeni bir esere dönüşeceğini duyurdu.
İzmirlilerin, bazı çevrelerin laflarına değil, geçmişteki sicillerine bakarak bu çifte standardı ve hukuk tanımazlığı unutmayacağını belirtti.
Bilgi Okunma süresi 42 saniyeye düşürüldü.

"MAĞDURİYET DEĞİL, BİR HUKUK TANIMAZLIK"

Sabah saatlerinde yapılan işlemler üzerinden “şafak baskını” söylemleriyle bir mağduriyet algısı oluşturulmaya çalışıldığını ifade eden İnan, “Sabahın ilk ışıklarıyla koparılan "şafak baskını, malımıza çökülüyor" yaygarasının ardında bir mağduriyet değil, bir hukuk tanımazlık yatıyor.” dedi.

AK Partili Eyyüp Kadir İnan'dan 'DGM binası' açıklaması! 'Mağduriyet değil, bir hukuk tanımazlık'

Söz konusu yapının, Devlet Güvenlik Mahkemesi döneminden kalan ve Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait tapulu bir mülk olduğunu hatırlatan İnan, buna rağmen içeride bulunanların bağımsız yargının üç ayrı tahliye kararını uygulamayı reddettiğini belirtti.

"HUKUKSUZ İŞLEME "DUR" DİYEN AK PARTİ KADROLARI OLDU"

İstanbul'da mahkeme kararı bile olmadan gençlere hizmet eden onca kurumu kapı dışarı edenler, konu İzmir olunca kendi ülkelerinin kurumuna sanki bir "Yunan vakfıymış" gibi düşmanca bakacak kadar çifte standart uyguladılar.

Sahnede "İzmir'in malı İzmir'de kalmalı" naraları atanların sicili ise bambaşka bir gerçeği fısıldıyor. Çok değil, yakın bir geçmişte aynı kişiler, bu tarihi mirası ihalesiz ve bedelsiz bir şekilde İstanbullu bir vakfın kullanımına sunmaya kalkmıştı.

İzmir'in malını adeta uçurumun kenarından alan ve bu hukuksuz işleme "dur" diyen ise AK Parti kadroları oldu. Yani geçmişte İzmir'in malını başkalarına altın tepside peşkeş çekmeye kalkıp yargıdan dönenlerin, bugün utanmadan "malımıza çökülüyor" demesi tam bir ikiyüzlülüktür!

Eğer bugün o mal İzmir'de kalıyorsa, geçmişte sergilenen o kararlı hukuki mücadele sayesindedir. Artık o tarihi kapılar, işgalciler için değil, İzmir'in pırıl pırıl gençleri için açılacak. Burası, üniversite öğrencilerine hizmet eden, şehre yakışır yepyeni bir eser olacak. Bu hikayenin sonunda, o sahte kahramanlara verilecek tek bir nasihat var: Haddinizi bilin! İzmir’in değerlerini gerçekten düşünüyorsanız, önce kendi belediyelerinizdeki kamu kaynaklarının şahsi menfaatlere ve gayrimeşru ilişkilere kurban edilmesini engelleyin.

"İZMİRLİLER ASIL ŞİMDİ UNUTMAZ"

Çünkü Ziya Paşa'nın da dediği gibi:

"Âyinesi iştir kişinin lafa bakılmaz."

Sizin lafınıza değil geçmişteki tüm sicili bozuk işlerinize bakan İzmirliler, bu çifte standardı ve hukuk tanımazlığı asıl şimdi unutmaz!

