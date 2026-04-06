7 Nisan sabahı bombası! Filiz Eryılmaz altın ve gümüş için en kritik tarihi açıkladı

Piyasalar savaşı fiyatlıyor. Altın, gümüş gibi emtialar dalgalanırken dolar ve petrol gücünü koruyor. Peki bu hafta yatırım yapmak için uygun mu? Ekonomist Filiz Eryılmaz, YouTube yayınında yatırımcıları uyararak küresel piyasalardaki yüksek belirsizliğe dikkat çekti. Özellikle jeopolitik gelişmelerin fiyatlamalar üzerindeki etkisine vurgu yapan Eryılmaz, yatırımcıların temkinli olması gerektiğini belirtti.
Eryılmaz, içinde bulunulan süreci şu sözlerle değerlendirdi:
"Şimdi tabii ki savaş var. Dolayısıyla savaş olduğu için yani temel altyapının çok sağlam olmadığı, her an fiyatlamaların gelen haber akışlarına göre değiştiği bir hafta görüyoruz. Genellikle haftaya çok stresli başlıyoruz mutlaka. Geçen haftadan sarkan ya da hafta sonu mutlaka Trump’ın Social Truth’ta attığı tweetler olur ya da tehditler olur. Acaba bu tehdit gereği çok ciddi bir sıkıntı olur mu ile başlayıp hafta ortasına hatta hafta sonuna doğru biraz daha ılımlı, biraz daha olumlu haberlerin geldiği bir süreç var gibi görünüyor. Artık öyle ki Trump gün içinde bile çok farklı açıklamalar yapabiliyor. Hatta Fransa Başbakanı onunla ilgili ‘artık Trump konuşmasın’ dedi. Çünkü işler farklı noktaya evriliyor"
Savaş gündemine ilişkin son gelişmeleri de aktaran Eryılmaz, "Şimdi savaşla ilgili olarak ne noktadayız? Haber akışları ne durumda? Buna baktığımızda cuma günü piyasalar kapalıydı. Amerikan ve Avrupa piyasaları ağırlıklı olarak kapalıydı. Genel haber akışları daha ılımlıya yönelikti. Örneğin İran’ın bir plan üzerinde çalıştığı, gemilerin geçmesi için ücretli bir geçiş olacağı yönünde haberler vardı. Bu görece iyi bir haberdi. Savaş devam ediyor olsa da en azından geçiş olabilir gibi bir algı oluştu. Tabii piyasalar bunu fiyatlayamadı çünkü kapalıydı" dedi.
Hafta sonu gelen haberlerin ise tabloyu yeniden değiştirdiğini belirten Eryılmaz, Donald Trump’ın açıklamalarına dikkat çekti:
"Sonrasında hafta sonu haber akışlarında İran’ın Amerika’nın bir uçağına vurduğu söylendi. Buna karşı Trump’tan gelen açıklama ilginçti. ‘Bizim için sorun değil, bu durum İran’la görüşmelerimizi etkilemez, müzakereye devam ederiz’ dedi. Bu alışık olduğumuz bir durum değil. Bunun dışında Amerika’nın İran’dan 48 saatlik ateşkes istediği ama İran’ın bunu kabul etmediği yönünde haberler geldi. İran saldırılarına devam ediyor"
Kritik tarihe işaret eden Eryılmaz, yatırımcıların dikkatli olması gerektiğini vurgulayarak "Şimdi asıl konuya gelelim. İki hafta önce Trump pazartesi için süre vermişti. Bayram sonrası pazartesi akşamına kadar İran Hürmüz’ü açmaz ya da anlaşma yapmazsa ciddi yaptırımlar olacağını söylemişti. Sonrasında bu süreyi 10 gün uzattı. Bu 10 günlük süre 6 Nisan Pazartesi gece 23:59’da doluyor, Türkiye saatine göre 7 Nisan sabahına denk geliyor" şeklinde konuştu.
Belirsizliğin fiyatlandığını belirten Eryılmaz, şu ifadeleri kullandı:
“Peki bu süre dolmadan anlaşma olur mu, yoksa bu sefer Amerika geri adım atmaz mı, bunu bilmiyoruz. Ama piyasa bu belirsizliği fiyatlıyor. Bu nedenle haftaya stresli bir başlangıç bekleniyor. Avrupa piyasaları kapalı olduğu için işlem hacmi de düşük olabilir. Bu da oynaklığı artırabilir.”
Borsa İstanbul’a ilişkin teknik görünümü de değerlendiren Eryılmaz "Borsa İstanbul’a baktığımızda 12.936’dan kapanış gördük. Hafta genelinde %1.88 yükseliş var. 12.600 önemli destek olarak çalıştı, en yüksek 13.078 görüldü. Enflasyon verisi beklentinin altında geldi ancak piyasa buna çok ikna olmadı. Özellikle gıda tarafındaki düşüş sorgulandı. Bu nedenle veri olumlu olmasına rağmen satış geldi" dedi.
Eryılmaz, "Bunun birkaç nedeni vardı: hafta sonu riski, savaş belirsizliği ve enflasyonun sürdürülebilirliği konusundaki şüpheler. Teknik olarak baktığımızda 12.600–13.200 arasında sıkışma var. Kısa vadede işlem yapılmaması gereken bir bölge. Kırılım olursa yön belirlenir" dedi.
Olası senaryoları da paylaşan Eryılmaz, yatırımcıları uyardı:
“Aşağı kırılımda 12.500, 12.000 ve 11.578 hedeflenebilir. Yukarı kırılımda 13.500 ve 14.000 gündeme gelebilir. Ancak hacimli kırılım şart.”
Uzun vadeli stratejiye dikkat çeken Eryılmaz, "Orta ve uzun vadede kademeli alım daha mantıklı. Tek seferde işlem yapmak riskli. Özellikle savaş ortamında temkinli olmak gerekiyor" şeklinde konuştu.
Altın piyasasına ilişkin "Altın tarafına baktığımızda ons altın oldukça hareketli. 4670 civarında. 4660–4690 arası işlem yapılmaması gereken bölge. 4685 üzeri hacimli kırılımda 4720, 4750 ve 4790 hedeflenebilir. Aşağıda 4635 altı zayıf short sinyali" dedi.
Eryılmaz, yatırımcıların acele etmemesi gerektiğini vurgulayıp "Genel olarak altın ve gümüşte kararsızlık var. Bu nedenle beklemek, acele etmemek önemli. Uzun vadede ise düşüşler kademeli alım fırsatı olabilir" ifadesini kullandı.
Gram altın ve gümüş için de benzer uyarılarda bulundu:
“Gram altında da benzer bir sıkışma var. 6650–6710 arası trade edilmemeli. 6730 üzeri kırılımda yukarı hareket hızlanabilir. Aşağıda 6650 altı satış baskısı oluşturabilir. Gümüş tarafında da yön teyidi yok. 73 üzeri hacimli kırılımda yükseliş, aşağıda zayıf hacimle reddedilme durumunda satış düşünülebilir. Uzun vadede trend yukarı ama düzeltme riski mevcut.”
Makro gelişmelere de değinen Eryılmaz, "Makro tarafta ise güçlü gelen ABD istihdam verisi dikkat çekiyor. Bu veri Fed’in faiz indirimine gitmesini zorlaştırabilir. Hatta faiz artırımı ihtimali bile konuşulmaya başlandı" diyerek bunun da altın ve riskli varlıklar üzerinde baskıya neden olabileceğinden bahsetti.
Eryılmaz, "Bu hafta özellikle ABD enflasyon verisi, FOMC tutanakları ve diğer makro veriler kritik olacak. Bu veriler piyasanın yönünü belirlemede önemli rol oynayacak. Özetle: kısa vadede temkinli olmak, kırılım beklemek; uzun vadede ise kademeli ve sabırlı hareket etmek en doğru yaklaşım gibi görünüyor" şeklinde konuştu.