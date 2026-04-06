Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Aylık 120 bin TL maaş veriyorlar ama işçi bulamıyorlar: Sabahtan akşama kadar dağdayız

Ağrı'nın Patnos ilçesinde besiciler, sezonluk 100-120 bin TL'ye kadar çıkan ücretlere çalışacak çoban arıyor. Yüksek ücret tekliflerine rağmen besiciler çoban bulmakta zorlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 12:15
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 12:15

Türkiye'de sektöründe yaşanan çoban bulma sorunu, yüksek maaş tekliflerine rağmen devam ediyor.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 22 saniyeye düşürüldü.
Türkiye'de hayvancılık sektöründe, yüksek maaş tekliflerine rağmen deneyimli çoban bulma sorunu yaşanmaktadır.
Havaların ısınmasıyla sürüler yaylalara çıkarılırken çoban bulunamıyor.
Yüksek ücret teklif edilmesine rağmen işi yapacak kişi sayısı azalıyor.
Kimi besiciler maliyetler nedeniyle sürülerini kendi imkanlarıyla otlatmak zorunda kalıyor.
Gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesi çoban ihtiyacını artırıyor.
Sezonluk ücretler 100-120 bin lira arasında teklif edilmesine rağmen çoban bulmak zor.
Çobanlık zor ve emek isteyen bir iş olduğu için yapan kişi sayısı her yıl azalıyor.
Havaların ısınmasıyla sürüler yaylalara çıkarılırken, birçok besici hayvanlarını otlatacak deneyimli çoban bulamıyor. Yüksek ücret teklif edilmesine rağmen bu işi yapacak kişi sayısının her geçen yıl azalması dikkat çekiyor. Kimi köylü de maliyetler nedeniyle sürülerini kendi imkânlarıyla otlatmak zorunda kalıyor.

ZORLU MESAİ ŞARTLARI

Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yaylada kalan çobanlar zorlu arazi şartları, çamurlu yollar ve dere geçişleriyle mücadele ediyor. Özellikle gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesi, bölgede çoban ihtiyacını artırıyor.

Çoban bulamadıkları için ailesine hayvan bakımında yardımcı olan Menekşe Sevinç, "Bu dönemde 100-120 bin lira arasında sezonluk ücret teklif etmemize rağmen çoban bulmak çok zor. Eskiden gençler bu işi yapıyordu, şimdi kimse yaylaya çıkmak istemiyor. Mecburen sürüyü tek başımıza otlatıyoruz. Sabah erkenden çıkıp akşama kadar dağda kalıyoruz. Hem yorucu hem de kalabalık sürülerde tek başına yetişmek zor oluyor. Gençler şehir hayatını tercih ediyor. Çobanlık zor ve emek isteyen bir iş olduğu için yapan kişi sayısı her yıl azalıyor. Hayvancılığa destek artarsa ve çobanlara özel teşvik verilirse bu meslek yeniden cazip hale gelebilir" ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
#hayvancılık
#Genç Istihdam
#Yaylacılık
#Çoban Bulma Sorunu
#Kırsal Yaşam
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.