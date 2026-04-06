Türkiye'de hayvancılık sektöründe yaşanan çoban bulma sorunu, yüksek maaş tekliflerine rağmen devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Aylık 120 bin TL maaş veriyorlar ama işçi bulamıyorlar: Sabahtan akşama kadar dağdayız Türkiye'de hayvancılık sektöründe, yüksek maaş tekliflerine rağmen deneyimli çoban bulma sorunu yaşanmaktadır. Havaların ısınmasıyla sürüler yaylalara çıkarılırken çoban bulunamıyor. Yüksek ücret teklif edilmesine rağmen işi yapacak kişi sayısı azalıyor. Kimi besiciler maliyetler nedeniyle sürülerini kendi imkanlarıyla otlatmak zorunda kalıyor. Gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesi çoban ihtiyacını artırıyor. Sezonluk ücretler 100-120 bin lira arasında teklif edilmesine rağmen çoban bulmak zor. Çobanlık zor ve emek isteyen bir iş olduğu için yapan kişi sayısı her yıl azalıyor.

Havaların ısınmasıyla sürüler yaylalara çıkarılırken, birçok besici hayvanlarını otlatacak deneyimli çoban bulamıyor. Yüksek ücret teklif edilmesine rağmen bu işi yapacak kişi sayısının her geçen yıl azalması dikkat çekiyor. Kimi köylü de maliyetler nedeniyle sürülerini kendi imkânlarıyla otlatmak zorunda kalıyor.

ZORLU MESAİ ŞARTLARI

Sabahın erken saatlerinden akşam saatlerine kadar yaylada kalan çobanlar zorlu arazi şartları, çamurlu yollar ve dere geçişleriyle mücadele ediyor. Özellikle gençlerin bu mesleğe ilgi göstermemesi, bölgede çoban ihtiyacını artırıyor.

Çoban bulamadıkları için ailesine hayvan bakımında yardımcı olan Menekşe Sevinç, "Bu dönemde 100-120 bin lira arasında sezonluk ücret teklif etmemize rağmen çoban bulmak çok zor. Eskiden gençler bu işi yapıyordu, şimdi kimse yaylaya çıkmak istemiyor. Mecburen sürüyü tek başımıza otlatıyoruz. Sabah erkenden çıkıp akşama kadar dağda kalıyoruz. Hem yorucu hem de kalabalık sürülerde tek başına yetişmek zor oluyor. Gençler şehir hayatını tercih ediyor. Çobanlık zor ve emek isteyen bir iş olduğu için yapan kişi sayısı her yıl azalıyor. Hayvancılığa destek artarsa ve çobanlara özel teşvik verilirse bu meslek yeniden cazip hale gelebilir" ifadelerini kullandı.