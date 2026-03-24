Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Çobanları üzecek buluş! İnekleri de yapay zeka güdecek

Yeni Zelanda merkezli Halter şirketi, güneş enerjili akıllı tasmalar üreterek inek sürülerinin fiziksel çitler olmadan, sadece ses ve titreşimlerle uygulama üzerinden yönetilmesini sağlıyor. İşte tüm detaylar…

Çobanları üzecek buluş! İnekleri de yapay zeka güdecek
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
24.03.2026
saat ikonu 09:43
|
GÜNCELLEME:
24.03.2026
saat ikonu 09:45

Yeni Zelanda merkezli tarım teknolojileri şirketi Halter, geliştirdiği akıllı tasmalarla devasa inek sürülerinin hareketlerini ve sağlığını akıllı telefonlar üzerinden kontrol edebiliyor.

"İnekgoritma" (cowgorithm) adı verilen sistem sayesinde, çiftçiler devasa sürüleri akıllı telefonlarındaki bir uygulama aracılığıyla uzaktan yönetebiliyor. Güneş enerjisiyle çalışan akıllı tasmalar , hayvanlara ses ve titreşim sinyalleri göndererek arazide sanal sınırlar oluşturuyor.

Çobanları üzecek buluş! İnekleri de yapay zeka güdecek

ÇİTLERE BİLE GEREK YOK

Fiziksel çitlere duyulan ihtiyacı kaldırmayı vaat eden teknoloji, sürünün tek bir dokunuşla sağıma çağrılmasını dahi sağlıyor. Tasmalar yönlendirme yapmakla da kalmayıp hayvanların sindirim ve doğurganlık döngüleri gibi kritik sağlık verilerini anlık olarak kaydederek çiftçilere gönderiyor.

Facebook'un ilk dış yatırımcısı olarak bilinen dünyaca ünlü girişim sermayedarı Peter Thiel, söz konusu girişime sağladığı finansmanı artırma kararı aldı. Bloomberg'in raporuna göre, gerçekleşecek yeni fonlama turu Halter'in değerlemesini ikiye katlayarak 2 milyar ABD dolarının üzerine çıkaracak.

