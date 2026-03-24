Çobanları üzecek buluş! İnekleri de yapay zeka güdecek

Yeni Zelanda merkezli tarım teknolojileri şirketi Halter, geliştirdiği akıllı tasmalarla devasa inek sürülerinin hareketlerini ve sağlığını akıllı telefonlar üzerinden kontrol edebiliyor.

"İnekgoritma" (cowgorithm) adı verilen sistem sayesinde, çiftçiler devasa sürüleri akıllı telefonlarındaki bir uygulama aracılığıyla uzaktan yönetebiliyor. Güneş enerjisiyle çalışan akıllı tasmalar , hayvanlara ses ve titreşim sinyalleri göndererek arazide sanal sınırlar oluşturuyor.

ÇİTLERE BİLE GEREK YOK

Fiziksel çitlere duyulan ihtiyacı kaldırmayı vaat eden teknoloji, sürünün tek bir dokunuşla sağıma çağrılmasını dahi sağlıyor. Tasmalar yönlendirme yapmakla da kalmayıp hayvanların sindirim ve doğurganlık döngüleri gibi kritik sağlık verilerini anlık olarak kaydederek çiftçilere gönderiyor.

Facebook'un ilk dış yatırımcısı olarak bilinen dünyaca ünlü girişim sermayedarı Peter Thiel, söz konusu girişime sağladığı finansmanı artırma kararı aldı. Bloomberg'in raporuna göre, gerçekleşecek yeni fonlama turu Halter'in değerlemesini ikiye katlayarak 2 milyar ABD dolarının üzerine çıkaracak.