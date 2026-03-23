142 bin TL'lik internet alışverişi yaptı, kutudan deterjan çıktı! İade talebine gelen cevapla şoke oldu

Mart 23, 2026 14:25
1
142 bin TL'lik internet alışverişi yaptı, kutudan deterjan çıktı! İade talebine gelen cevapla şoke oldu

Amazon üzerinden yaklaşık 3 bin 200 dolar değerinde Nvidia RTX 5090 sipariş eden Hindistanlı bir müşteri, kargosunu açtığında büyük bir şok yaşadı. Kutudan ekran kartı yerine sadece 2 dolarlık toz deterjan çıktı. Üstelik Amazon'un kanıtlara rağmen iade talebini reddettiği bildirildi.

2
142 bin TL'lik internet alışverişi yaptı, kutudan deterjan çıktı! İade talebine gelen cevapla şoke oldu

EKRAN KARTI BEKLERKEN TOZ GELDİ

International Business Times'ın haberine göre, kullanıcı 3 bin 200 dolar (yaklaşık 142 bin TL) ödeyerek RTX 5090 ekran kartını sipariş verdi. Ancak teslim edilen ve görünüşte hiçbir hasar almamış kapalı kutunun içinden, sadece 2 dolar değerindeki 1 kilogramlık çamaşır deterjanı çıktı.

3
142 bin TL'lik internet alışverişi yaptı, kutudan deterjan çıktı! İade talebine gelen cevapla şoke oldu

Mağdur alıcı, paketi açtığı anları saniye saniye kayda aldı. X üzerinde hızla yayılan ve viral hale gelen videoda, ortada bariz bir paketleme hatası veya dolandırıcılık olduğu açıkça görülüyor. Sosyal medya kullanıcıları yaşanan akılalmaz duruma büyük tepki gösterdi.

4
142 bin TL'lik internet alışverişi yaptı, kutudan deterjan çıktı! İade talebine gelen cevapla şoke oldu

İADE TALEBİNE RET CEVABI GELDİ

Beklentilerin aksine, elindeki video kanıtıyla iade sürecini başlatan müşterinin talebi olumsuz sonuçlandı.

5
142 bin TL'lik internet alışverişi yaptı, kutudan deterjan çıktı! İade talebine gelen cevapla şoke oldu

Amazon yetkilileri tarafından yürütülen iç soruşturma neticesinde "doğru ürünün gönderildiği" kanaatine varıldı. Alınan karar doğrultusunda müşteri, hem parasından oldu hem de herhangi bir tazminat alamadı.

