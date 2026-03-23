142 bin TL'lik internet alışverişi yaptı, kutudan deterjan çıktı! İade talebine gelen cevapla şoke oldu

Amazon üzerinden yaklaşık 3 bin 200 dolar değerinde Nvidia RTX 5090 sipariş eden Hindistanlı bir müşteri, kargosunu açtığında büyük bir şok yaşadı. Kutudan ekran kartı yerine sadece 2 dolarlık toz deterjan çıktı. Üstelik Amazon'un kanıtlara rağmen iade talebini reddettiği bildirildi.