Disipline sevk edilmişti! Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler AK Parti'den istifa etti

Hakkında çıkan yasak aşk iddialarının ardından dün disipline sek edilen Aydın Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler'den flaş bir hamle geldi. Güler yaptığı yazılı açıklamada AK Parti'den istifa ettiğini duyurdu. Güler yaptığı açıklamada, "şahsıma atılan iftiralar ile ilgili yürüttüğüm hukuki süreç tamamlanana kadar partimin kurumsal kimliğine ve çalışmalarına gölge düşmemesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"İSTİFA KARARI ALMIŞ BULUNMAKTAYIM"

Köşk Belediye Başkanı Güler, yaptığı yazılı açıklamada, " Siyasetin ve kamu görevlerinin temelinde millete hizmet anlayışı yer almaktadır. Bu anlayış doğrultusunda şahsıma atılan iftiralar ile ilgili yürüttüğüm hukuki süreç tamamlanana kadar partimin kurumsal kimliğine ve çalışmalarına gölge düşmemesi gerektiğine inanıyorum. Bu nedenle devam eden sürecin büyük bir onurla bağlı bulunduğum partime ve davamıza zarar vermemesi adına sorumluluk bilinciyle parti üyeliğimden istifa etme kararı almış bulunuyorum" dedi.

"PARTİME SADAKATİM DEVAM EDECEK"

"Bugüne kadar olduğu gibi Genel Başkanımız ve Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Partimize olan sadakatim aynen devam edecektir" ifadelerini kullanan Güler, açıklamasını "Göreve geldiğim günden bu yana sevdalısı olduğum Köşk’ümüze ve kıymetli hemşehrilerimize en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisinde oldum. Bundan sonra da aynı sorumluluk duygusuyla hizmetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Hiçbir zaman parçası olmadığım ve içinde yer almadığım bu iftiraların gerçeklikle ilgisi olmadığı Allah’ın izniyle ortaya çıkacaktır. Hukuki süreç neticelenene kadar her zaman gönülden bağlı olduğum, üyesi ve neferi olmaktan onur ve gurur duyduğum partimden şimdilik istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla bildiririm" diyerek tamamladı.