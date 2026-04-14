Fren yerine gaza basınca facia yaşandı! 4 araç böyle birbirine girdi

Trabzon'un Yomra ilçesinde feci bir trafik kazası yaşandı. Kırmızı ışığın yandığı sırada durmak isteyen F.U., fren yerine yanlışlıkla gaza basında araç aniden hızlandı. Otomobil, önündeki araçlara çarparak zincirleme kazaya sebep oldu. Öndeki araç sürücüleri ne olduğunu anlamazken kazanın şiddetiyle sarsılan araçlar, o sırada en ön sırada yeşil ışığın yanmasını bekleyen motosikletli kuryeye çarptı. Kurye, motosikletiyle birlikte yere devrilirken kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

