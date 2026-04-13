Sefer Şener'den altın için 'yükseliş' uyarısı! 'Mutlaka gerçekleşecek...'

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Bir tarafta beklentileri karşılamayan ateşkes bir tarafta Trump 'ın tehdidi. Orta Doğu'da gerginlik artıkça yükselen brent petrol fiyatları ve petrol fiyatları artıkça gerileyen altın fiyatları.
Peki özellikle altın çerçevesinde piyasa nereye doğru evrilecek? Ekonomist Sefer Şener, TGRT Haber ekranında vatandaşın merak ettiği sorunun cevabını aradı.
Söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen Sefer Şener'in öngörülerinden öne çıkanlar şöyle:
ALTIN FİYATLARI NEREYE GİDECEK?
"Petrolde artık 100 dolarlı seviyelerin üzerine alışkın olmamız lazım.
Petrol fiyatları bu kadar yüksek olduğu sürece yani risk bu kadar yüksek olduğu sürece Amerika'da faiz indirimleri rafa kalkmış durumda.
Yani bir yıllık neredeyse bu yıl içerisinde iki ya da üç defa faiz indirimi bekleniyordu Amerikan piyasasında. Bu süreçte bu gerçekleşmedi.
ONS ALTIN ALTIN BELİRLİ BİR SEVİİYENİN ALTINA HİÇ DÜŞMEDİ
Fakat şunu da göz ardı etmemek lazım. Bu kadar badiriye rağmen, Amerika 'nın faizi indirmemesine, güçlü dolara rağmen ons altında en düşük seviye olarak 4133 dolarlar test edildi. Savaş dönemi boyunca bu rakamın altına hiç düşmedi altın. Bunu göz ardı etmemek gerekiyor. Bu da bir veridir bizim için. Bu ne anlama geliyor?
ALTINDA DİP SEVİYELERİ BELLİ OLDU
Dolar ne kadar güçlü olursa olsun nihayetinde altının da taban noktaları oluşmuş gözüküyor. Yani bu 4100 -4130 dolarlı seviyeler çok hassas.
Ancak önümüzdeki dönemde bu gerginlik bu şekilde devam ederse bir miktar daha gevşeme görebiliriz belki ons altında.
4715 dolarlar seviyesinde bugün itibariyle. Belli bir miktar gevşemeler yaşanabilir ancak şunu söylüyoruz bu savaş nihayetinde bitecek nihayetinde barış sağlanacaktır
ALTINDA GÖRÜLEN RAKAMLAR YENİDEN TEST EDİLECEK
Bu bölge için de dünya için de gerekli bir unsur gördüğümüz kadarıyla. Bu barış sağlandığında da daha önceki seviyeler olan 5300 -5400 dolarlı seviyeleri yeniden kıymetli metaller tarafından test edilecektir.
ALTIN ORTA VADEDE YUKARI YÖNLÜ HAREKET ETMEYE MECBUR!
Çünkü şöyle bir gerçeklik var artık. Küresel çapta özellikle Rusya -Ukrayna savaşıyla Rusya 'nın dolar varlıklarına el konulması bütün merkez bankalarını altın alımına yönlendirdi. Bizim merkez bankamız da bunun içerisinde.
ALTERNATİFİN ADI ALTIN
Doğal olarak da diyoruz ki artık doların ahtı sallanıyor. İşte Çin farklı alternatif arıyor. Rusya farklı alternatif arıyor. Dünya farklı alternatif arıyor. O zaman da diyoruz ki bu alternatif altın olacak. Yani orta ve uzun vadede mutlaka kıymetli metallerin yönü yukarı doğru olacak"