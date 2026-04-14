İzmir’de farklı ilçelerde planlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle üç gün boyunca elektrik kesintileri yaşanacak. Kesintiler, belirlenen saat aralıklarında mahalle, sokak ve cadde bazında uygulanacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ İzmir elektrik kesintisi 14-15-16 Nisan listesi GEDİZ elektrik tarafından açıklandı İzmir'in farklı ilçelerinde 14, 15 ve 16 Nisan 2026 tarihlerinde planlı bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle belirli saat aralıklarında elektrik kesintileri yaşanacaktır. İzmir elektrik kesintisi! Kesintiler 14, 15 ve 16 Nisan 2026 tarihlerinde Balçova, Bayındır, Bergama, Bornova, Buca, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk ve Urla ilçelerinde uygulanacaktır. Gediz elektrik kesintisi! Kesintiler mahalle, sokak ve cadde bazında belirlenen saat aralıklarında gerçekleştirilecektir. İzmir elektrik kesintisi 14 Nisan! Kesinti kimlik numaraları her bir çalışma için metinde belirtilmiştir.

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14-15-16 NİSAN

Balçova

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle Balçova ilçesinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682563’tür. Kesinti, Korutürk Mahallesi’nde Yaşam Sokak ve Baraj Yolu Sokak çevresini kapsayacaktır.

Bayındır

15 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3679473’tür. Kesinti, Yakacık Mahallesi’nde Yüksel Sokak ile Yusuflu bölgesini etkileyecektir.

15 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında planlı bakım çalışması kapsamında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3679595’tir. Bu kesinti, Sadıkpaşa Mahallesi’nde Bayındır Yolu Caddesi, Demiryolu Üstü Küme Evleri ve Menderes Bulvarı’nı, ayrıca Hatay Mahallesi’nde Hanife Öğretmen Caddesi’ni kapsayacaktır.

15 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yapılacak bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti kimlik numarası 3679628’dir. Fırınlı Mahallesi’nde Yenice Kuyu Küme Evleri, Tokatbaşı Mahallesi’nde Tokatbaşı Yolu Küme Evleri ve Elifli bölgesi bu kesintiden etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682592’dir. Kesinti; Yeni, Hacı İbrahim, Fatih, Demircilik, Camii, Bıyıklar, Zeytinova, Yusuflu, Yakacık, Turan, Sarıyurt, Sadıkpaşa, Orta, Mithatpaşa, Kurt, Hatay, Alankıyı, Alanköy, Buruncuk, Çenikler, Dereköy, Ergenli, Gaziler, Hisarlık, Kabaağaç, Karahayıt, Karapınar, Kızıloba ve Lütuflar mahallelerinde çok sayıda sokak ve küme evi kapsayacak şekilde geniş bir alanda uygulanacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 16.01 ile 17.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682600’dür. Bu kesinti Zeytinova, Yusuflu, Yakacık, Turan, Sarıyurt, Yeni, Sadıkpaşa, Orta, Mithatpaşa, Kurt, Hatay, Hacı İbrahim, Fatih, Demircilik, Camii, Bıyıklar, Lütuflar, Kızıloba, Karapınar, Karahayıt, Kabaağaç, Hisarlık, Gaziler, Ergenli, Dereköy, Çenikler, Buruncuk, Alanköy ve Alankıyı mahallelerindeki çok sayıda cadde, sokak ve küme evini etkileyecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 11.00 saatleri arasında başka bir planlı kesinti daha yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682615’tir. Çamlıbel, Karahalilli, Kızılcaağaç, Kurt, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Elifli, Fırınlı, Yenice, Atatürk, Bıyıklar, Camii, Çınar, Demircilik, Fatih, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Yeşilova, Tokatbaşı, Söğütören ve Yeni mahalleleri bu kesintiden etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 16.01 ile 17.00 saatleri arasında uygulanacak bir diğer kesintinin kimlik numarası 3682618’dir. Bu kesinti; Fatih, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Çamlıbel, Elifli, Kurt, Camii, Bıyıklar, Fırınlı, Sadıkpaşa, Orta, Mithatpaşa, Karahalilli, Kızılcaağaç, Demircilik, Atatürk, Tokatbaşı, Yeşilova, Zeytinova, Yeni, Yenice, Pınarlı, Söğütören, Çınar ve Hatay mahallelerinde etkili olacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682621’dir. Kesinti, Kurt, Çamlıbel, Elifli, Fırınlı, Karahalilli, Kızılcaağaç, Atatürk, Bıyıklar, Camii, Çınar, Demircilik, Fatih, Hacı Beşir, Hacı İbrahim, Hatay, Mithatpaşa, Orta, Sadıkpaşa, Yeni, Yenice, Pınarlı, Söğütören, Tokatbaşı, Yeşilova ve Zeytinova mahallelerini kapsayacaktır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında başka bir planlı kesinti daha uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682623’tür. Buruncuk, Fatih, Yakacık ve Yusuflu mahallelerinde belirtilen yol, sokak ve küme evleri bu kesintiden etkilenecektir.

Bergama

14 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3677202’dir. Ahmetbeyler Mahallesi’nde Cevizli Garaj Küme Evleri ve Araplı Küme Evleri, Dağıstan Mahallesi’nde çeşitli sokaklar ve Dağıstan Köyü İç Yolu, ayrıca Ferizler, Kurtuluş Mahallesi’nde Yayakent Cumhuriyet bölgesi ve Çitköy bu kesintiden etkilenecektir.

14 Nisan 2026 tarihinde, 09.05 ile 17.00 saatleri arasında Ayvatlar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3679025’tir. Ayvatlar Küme Evleri bu çalışma kapsamında enerjisiz kalacaktır.

14 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kadıköy Mahallesi’nde planlı bakım çalışması yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3679441’dir. Kadıköy Köyü İç Yolu ve Göçbeyli Yolu etkilenecektir.

14 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kaşıkçı Mahallesi’nde elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680393’tür. Kaşıkçı Köyü İç Yolu bu kapsamda yer almaktadır.

15 Nisan 2026 tarihinde, 09.05 ile 17.00 saatleri arasında İncecikler Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3679442’dir. İncecikler Köyü İç Yolu, Kozak Bergama Yolu ve İncecikler Köyü Yolu etkilenecektir.

15 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Çamköy, Narlıca ve Pınarköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3679460’tır. Narlıca Köyü Yolu, Narlıca Köyü İç Yolu ve Tepe Küme Evleri bu kesinti kapsamındadır.

15 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kaşıkçı Mahallesi’nde yeniden planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680397’dir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.05 ile 17.00 saatleri arasında İncecikler Mahallesi’nde tekrar kesinti uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3679443’tür.

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Kadıköy, Zağnoz ve Ayaskent mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3679448’dir. Göçbeyli Yolu, Kadıköy Köyü İç Yolu, Zağnoz Merkez Küme Evleri ve Ayaskent’te 1801. sokak bu kesintiden etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında Yukarıbey Kaplan Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682625’tir. Kaplanköy Köyü İç Yolu etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 17.00 saatleri arasında İsmailli Hacılar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682650’dir. Hacılar Köyü İç Yolu ve Hacılar İsmaili Bucağı Sokak kesintiden etkilenecektir.

Bornova

15 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Çamiçi ve Eğridere mahallelerinde planlı bakım çalışması yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680326’dır. Eğridere Mahallesi’nde 8750. Sokak etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 12.00 ile 12.30 saatleri arasında Doğanlar ve Ümit mahallelerinde planlı kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682430’dur. Doğanlar Mahallesi’nde 1410, 1417, 1421, 1422, 1423 ve 1605 numaralı sokaklar; Ümit Mahallesi’nde ise 1411 ve 1412 çevresindeki çok sayıda sokak etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Yakaköy ve Karaçam mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682449’dur. Yakaköy’de 10751/2. Sokak ve Özbek Sokak, Karaçam’da ise İstanbul Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Buca

14 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Kuruçeşme Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3679832’dir. Ahmet Piriştina Bulvarı ile 203/42, 203/40 ve 203/28 numaralı sokaklar etkilenecektir.

14 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 14.00 saatleri arasında yine Kuruçeşme Mahallesi’nde farklı bir bölgede planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680412’dir. 205 numaralı sokakların çok büyük bölümü bu kesinti kapsamındadır.

14 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Mustafa Kemal ve İnönü mahallelerinde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680476’dır. Mustafa Kemal Mahallesi’nde 686 numaralı sokaklar ve Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı; İnönü Mahallesi’nde Osman Serdengeçti Caddesi ile 672, 682, 685 ve 689 çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

14 Nisan 2026 tarihinde, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında Seyhan Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680480’dir. 657, 659 ve 660 numaralı sokaklar ile Aydın Hatboyu Caddesi bu kapsamdadır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 13.00 saatleri arasında Akıncılar Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680638’dir. 522, 524, 534, 536, 540, 542, 544, 546, 548, 551, 555, 557, 558 ve 559 numaralı sokaklar ile Akdoğan Caddesi etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 12.00 ile 16.00 saatleri arasında Yiğitler ve Çamlık mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680639’dur. Yiğitler Mahallesi’nde Onat Caddesi ile 363, 365 ve 367 numaralı sokaklar; Çamlık Mahallesi’nde ise 411/2, 415/1, 854 ve 856 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Gaziemir

15 Nisan 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Binbaşı Reşatbey, Emrez, Gazi, Irmak ve Zafer mahallelerinde planlı kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680290’dır. Akçay Caddesi, Gaziemir Semt Garajı çevresi, Arslan Kurşun Sanayi, Hasan Güven Caddesi, Kemal Reis Caddesi, Refik Cesur Caddesi ve ilgili çok sayıda sokak bu kesinti kapsamındadır.

15 Nisan 2026 tarihinde, 00.00 ile 00.30 saatleri arasında Fatih Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680303’tür. 1142, 1143, 1144, 1145 ve 1185 ile 1187 çevresindeki sokaklar etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Binbaşı Reşatbey, Emrez, Gazi, Irmak ve Zafer mahallelerinde aynı kapsamda yeniden planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682421’dir.

Karabağlar

14 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kavacık Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680299’dur. 10001 ile 10024 arasındaki çok sayıda sokak ile Konak Kavacık Asfaltı Caddesi ve Gazi Caddesi etkilenecektir.

15 Nisan 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Uzundere, Yurdoğlu ve Tırazlı mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680290’dır. Eski İzmir Caddesi, Uzundere Mezarlığı İçi Yolu, Radar Caddesi, Kutlu Aktaş Caddesi ve çok sayıda sokak bu kapsamdadır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Uzundere, Yurdoğlu ve Tırazlı mahallelerinde aynı kapsamda yeniden planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682421’dir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 12.00 saatleri arasında Poligon Mahallesi’nde planlı bakım çalışması olacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682657’dir. 123/6, 123/7, 123/10 ve 123/16 numaralı sokaklar etkilenecektir.

Karşıyaka

16 Nisan 2026 tarihinde, 02.00 ile 02.30 saatleri arasında Bahariye, Tuna, Tersane, Bahçelievler ve Alaybey mahallelerinde planlı kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682418’dir. Yalı Bulvarı, Şehit Asım Aksoy Caddesi, Hidayet Erzeybek Caddesi ve bu bölgelerdeki çok sayıda sokak kesintiden etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Örnekköy, İnönü ve Cumhuriyet mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682425’tir. Baş Pehlivan Karaali Caddesi, Park İçi Yolu ve çok sayıdaki 6600, 6700, 7400 ve 7500’lü sokaklar bu çalışma kapsamında yer almaktadır.

Kemalpaşa

15 Nisan 2026 tarihinde, 11.00 ile 15.00 saatleri arasında Sütçüler, Mehmet Akif Ersoy, Çambel, Beşpınar ve Akalan mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3679941’dir. Sütçüler Mahallesi’nde çok sayıda cadde, sokak, küme evi ve köy içi yol; Çambel Mahallesi’nde 2500’lü sokaklar; Beşpınar Mahallesi’nde köy içi küme evleri; Akalan Mahallesi’nde ise 1500’lü sokaklar ve Akalan Köyü İç Yolu etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 12.00 ile 14.00 saatleri arasında Çiniliköy, Nazarköy, Yukarıkızılca Merkez ve Soğukpınar mahallelerinde planlı bakım çalışması yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682473’tür. Torbalı Caddesi, Çiniliköy Yolu, Nazarköy çevresi, Çamköy ve Belağzı Küme Evleri ile Soğukpınar’daki çeşitli sokaklar etkilenmektedir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Cumalı, Vişneli, Gökyaka, Dereköy ve Yeşilköy mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682494’tür. Cumalı Yolu, Yeşilköy Yolu, Vişneli Köyü İç Yolu, Gökyaka Yolu ve Dereköy çevresindeki yollar ile çeşitli sokaklar kesinti kapsamındadır.

Konak

16 Nisan 2026 tarihinde, 02.00 ile 02.30 saatleri arasında Yenişehir ve Halkapınar mahallelerinde planlı kısa süreli elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682432’dir. 1145, 1202, 1203, 1245, 1248, 1249 ve 1489 numaralı sokaklar etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 01.00 ile 01.30 saatleri arasında Kültür Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682435’tir. Vasıf Çınar Bulvarı, Doktor Mustafa Enver Bey Caddesi, Talatpaşa Bulvarı, Plevne Bulvarı, Cumhuriyet Bulvarı, Atatürk Caddesi ve çevredeki çok sayıda sokak bu kapsamda yer almaktadır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Alsancak Mahallesi’nde planlı bakım çalışması nedeniyle kesinti olacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682670’dir. 1469, 1479 ve 1480 numaralı sokaklar ile Cumhuriyet Bulvarı ve Atatürk Caddesi etkilenecektir.

Ödemiş

14 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Mescitli Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680275’tir. Mescitli Küme Evleri ve Mescitli Köyü İç Yolu bu kapsamdadır.

14 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Cevizalan, Kutlubeyler, Üçkonak ve Bucak mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680430’dur. Cevizalan Küme Evleri, Kutlubeyler ve Tabak Küme Evleri, Üçkonak Küme Evleri ile Bucak’taki köy küme evleri ve Hacı Abbak Sokak etkilenecektir.

15 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında aynı bölgelerde benzer kapsamlı başka bir planlı kesinti daha yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680437’dir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Mescitli, Ovakent ve Bademli bölgelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682459’dur. Köleoğlu Küme Evleri, Dutlukuyu Küme Evleri ve Mescitli Köyü Yolu da bu kapsamda yer almaktadır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 17.00 saatleri arasında Büyükavulcuk, Gerçekli, Küçükavulcuk, Ocaklı ve Birgi mahallelerinde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682467’dir. Büyükavulcuk ve Küçükavulcuk küme evleri ile Birgi’de Umurbey Caddesi, İrimağzı, Çörekbaba ve Karataş küme evleri etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Cevizalan bölgesinde ayrıca planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682613’tür.

Seferihisar

14 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Gölcük, Gödence ve Çamtepe mahallelerinde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680299’dur. Gölcük’te 14000’lü sokaklar ile Sakız Ağacı ve Çeşmebeleni küme evleri, Gödence’de 4000’li sokaklar ile Kuruçeşme ve Turşu Gediği küme evleri, Çamtepe’de ise köy yolu küme evleri etkilenecektir.

15 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Sığacık Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680306’dır. Liman Caddesi, Akkum Caddesi, Mustafa Kemal Atatürk Meydanı ve 126 ile 136 arasındaki çok sayıda sokak etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Düzce ve Ulamış mahallelerinde planlı kesinti uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682439’dur. Düzce’de İzmir Caddesi, Hürriyet Caddesi ve çok sayıdaki sokak, Ulamış’ta ise İzmir Seferihisar Yolu ve çevresindeki sokaklar etkilenmektedir.

Selçuk

15 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 14.00 saatleri arasında Belevi, Barutçu, Atatürk, İsa Bey ve Zafer mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680380’dir. Selçuk Yolu Sokak, Civaşır Sokak, Çorak Mevkii, Korudağ Mevkii, Selçuk İzmir Yolu, Kuyumcu Mevkii ve Pranga Mevkii bu kesintiden etkilenecektir.

15 Nisan 2026 tarihinde, 12.00 ile 15.30 saatleri arasında Barutçu ve Zeytinköy mahallelerinde planlı bakım çalışması yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680384’tür. Barutçu Köyü İç Yolu, Barutçu Atatürk Caddesi ve Gebekirse bölgesi kapsam dahilindedir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 16.00 saatleri arasında Sultaniye, Cumhuriyet, 14 Mayıs, Havutçulu, Gökçealan, Çamlık ve Acarlar mahallelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682559’dur. Kesinti, çok sayıda sokak, cadde, köy içi yol ve küme evini kapsayan geniş bir alanda uygulanacaktır.

Urla

14 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Bademler Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680299’dur. Gödence Yolu Caddesi etkilenecektir.

14 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Kalabak Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680369’dur. Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı, Neyzen Tevfik Caddesi, Çeşme Urla İzmir Asfaltı Caddesi ve 3251 ile 3305 arasındaki çok sayıda sokak kapsam dahilindedir.

14 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında M. Fevzi Çakmak ve Kalabak mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680374’tür. M. Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Mareşal Fevzi Çakmak Bulvarı ve 4065 ile 4105 arasındaki sokaklar; Kalabak Mahallesi’nde Mustafa Kemal Bulvarı, Pakize Hanım Caddesi ve 3043 ile 3074 arasındaki sokaklar etkilenecektir.

14 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Zeytineli Mahallesi’nde planlı kesinti yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680382’dir. Cumhuriyet Caddesi, Sahil Caddesi ve Narlıkuyu Küme Evleri etkilenecektir.

15 Nisan 2026 tarihinde, 09.30 ile 15.30 saatleri arasında Kalabak Mahallesi’nde yeniden planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680372’dir.

15 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Zeytineli Mahallesi’nde başka bir planlı kesinti daha yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680385’tir. Sahil Caddesi, Narlıkuyu Küme Evleri ve Köyaltı Küme bölgesi etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Zeytineli Mahallesi’nde planlı bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Kesinti kimlik numarası 3680386’dır. Cumhuriyet Caddesi, Kabasakal Küme Evleri, Yukarı Mahalle Küme Evleri ve Şahin Bayhan Sokak etkilenecektir.

16 Nisan 2026 tarihinde, 10.00 ile 16.00 saatleri arasında Bademler Mahallesi’nde planlı elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682444’tür. 15001 ile 15080 arasındaki çeşitli sokaklar, Tekkebaşı Küme Evleri ve Kore Çiftliği Küme Evleri bu kapsamda yer almaktadır.

16 Nisan 2026 tarihinde, 09.00 ile 15.00 saatleri arasında Yaka, Torasan ve Rüstem mahallelerinde planlı elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti kimlik numarası 3682549’dur. Çeşme Urla İzmir Asfaltı Caddesi, Özbekyolu Caddesi ile Pınarlı, Bilim, Bilgi ve Güzel sokaklar etkilenecektir.