İki grup arasındaki döner bıçaklı kavga kamerada

Kayseri’nin Talas ilçesinde iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma döner bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda M.Ç., isimli şahıs bacağından bıçaklanırken, ismi öğrenilemeyen bir şahıs ise elinden yaralandı. İlk müdahalenin ardından 2 yaralı ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, ekipler olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaşanan kavga ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

