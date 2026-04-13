Amedspor Ümraniyespor hangi kanalda, CANLI nereden izlenir? Maç başlıyor

Amedspor maçı hangi kanalda canlı yayın belli oldu. TFF 1. Lig’in 35. haftasında Amedspor ile Ümraniyespor karşı karşıya geliyor. Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak mücadele, sezonun son haftalarına girilirken iki ekip açısından da büyük önem taşıyor. Amedspor, 71 puanla zirve takibini sürdürürken, Ümraniyespor ise alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veriyor. İç sahada güçlü performans sergileyen Amedspor, taraftarı önünde avantaj ararken; deplasman karnesi dalgalı olan Ümraniyespor kritik karşılaşmadan puan çıkarmak istiyor. Amedspor Ümraniye maçı hangi kanalda? İşte Amedspor Ümraniyespor canlı maç yayını detayları…

GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 19:06
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 19:09

35. hafta heyecanı Diyarbakır'da oynanacak önemli bir mücadeleyle devam ediyor. Amedspor ile Ümraniyespor'un karşılaşacağı maç, ligin üst ve alt sıralarını yakından ilgilendiriyor. Amed Ümraniyespor maçı hangi kanalda belli oldu. İşte maçın yayın bilgileri…

TFF 1. Lig'de Amedspor ile Ümraniyespor arasındaki kritik karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1'den canlı yayınlanacak.
Amedspor Ümraniyespor canlı izle! Maç, saat 20.00'de Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.
Amed Ümraniye maçı hangi kanalda? Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarından yayınlanacak.
Amed maçı hangi kanalda? TRT Spor, uydu frekans bilgileri üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek.
Amedspor Ümraniyespor hangi kanalda? Ligde 34 hafta sonunda Amedspor 71 puanla 2. sırada, Ümraniyespor ise 42 puanla 15. sırada yer alıyor.
İki takım bugüne kadar 5 kez karşılaştı, her iki ekip de 2'şer galibiyet aldı.
AMEDSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI CANLI İZLE

Amedspor ile Ümraniyespor arasındaki karşılaşma saat 20.00’de Diyarbakır Stadyumu’nda başlayacak. Mücadele, futbolseverler tarafından canlı olarak takip edilebilecek.

Karşılaşma TRT Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarından yayınlanacak. TRT Spor'un uydu frekans bilgileri üzerinden şifresiz olarak izlenebilecek mücadele, özellikle ligin son haftalarındaki kritik virajlardan biri olması nedeniyle dikkat çekiyor.

AMEDSPOR - ÜMRANİYESPOR PUAN DURUMLARI

Ligde 34 hafta sonunda Amedspor, 21 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 71 puan topladı. Attığı 75 gole karşılık kalesinde 34 gol gören ekip, +41 averajla 2. sırada bulunuyor ve Süper Lig’e doğrudan yükselme hattında yer alıyor. Kalan haftalarda puan kaybına tahammülü olmayan Amedspor, sahasında oynayacağı bu maçtan galibiyetle ayrılmak istiyor.

Ümraniyespor ise aynı periyotta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 16 mağlubiyet aldı. 42 puanla 15. sırada yer alan İstanbul temsilcisi, düşme hattından uzak kalma mücadelesi veriyor. Deplasman performansındaki dalgalı sonuçlar, takımın ligdeki konumunu doğrudan etkileyecek.

AMEDSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Amedspor ile Ümraniyespor arasında oynanacak mücadele TRT Spor ve beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. TRT Spor üzerinden yapılacak yayın, uydu frekans ayarlarıyla şifresiz şekilde izlenebilecek.

TRT Spor’un güncel frekans bilgileri ise şu şekilde:

TÜRKSAT 3A (42E) için 11.096 frekans, yatay (H) polarizasyon, 30000 sembol ve 5/6 FEC; TÜRKSAT 4A (42E) için ise 11.958 frekans, dikey (V) polarizasyon, 27500 sembol ve 5/6 FEC değerleri kullanılıyor.

AMEDSPOR ÜMRANİYESPOR MAÇI DETAYLARI

İki takım bugüne kadar 5 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda her iki ekip de 2’şer galibiyet alırken, 1 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Gol sayılarında da dengeli bir tablo bulunurken, sezonun ilk yarısında oynanan mücadelede Amedspor rakibini 4-3 mağlup etti.

AMEDSPOR - ÜMRANİYESPOR NEREDE İZLENİR?

Karşılaşma, Diyarbakır Stadyumu’nda oynanacak ve aynı anda televizyon ekranlarından takip edilebilecek. Yayın, TRT Spor ve beIN Sports Max 1 üzerinden izlenebilecek seçenekler arasında yer alıyor.

Uydu yayını üzerinden TRT Spor’u izlemek isteyenler, güncel frekans bilgilerini kullanarak maçı şifresiz şekilde takip edebilecek. Bu sayede karşılaşma, farklı platformlar üzerinden geniş bir izleyici kitlesine ulaşacak.

