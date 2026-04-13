Yıpranan Türk bayrağına kayıtsız kalmadı! 9. sınıf öğrencisinden duygulandıran davranış

Osmaniye'de 9. sınıf öğrencisi Mehmet Efe Aktaş, babasıyla birlikte Aşağıbahçe Yaylası'nda Körmenli mevkisine çıktığı sırada yaklaşık 1000 rakımda dalgalanan Türk bayrağının yıprandığını fark etti. Duruma kayıtsız kalmayan Aktaş, içinde taşıdığı vatan sevgisiyle harekete geçti. Aktaş, bulunduğu yerden indirdiği eski bayrağın yerine yenisini asarak anlamlı bir davranışa imza attı.

