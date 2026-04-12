Adana’da tekne alabora oldu: 3 kişi balıkçılar tarafından kurtarıldı

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde balık avı için denize açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, ilçe açıklarında alabora oldu. Balıkçılar yaklaşık bir saat boyunca suda kaldı. Kazazedeleri fark eden diğer balıkçılar, yaklaşarak 3 kişiyi teknelerine çıkarttı. Bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan balıkçılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazazedelerin kurtarılma anı, yardıma gelen balıkçıların cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

