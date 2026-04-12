Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Son gün 1 Mayıs! 54 bin TL ödemeyenin telefonu kapatılacak

KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.04.2026
saat ikonu 10:09
|
GÜNCELLEME:
12.04.2026
saat ikonu 10:15
1
Son gün 1 Mayıs! 54 bin TL ödemeyenin telefonu kapatılacak

Yurt dışından getirilen telefonlarda 'çift SIM' kullanarak kayıt ücretinden kaçmaya çalışanlar için son düzlüğe girildi. 

1 Mayıs’a kadar 54 bin 258 liralık IMEI kayıt bedelini ödemeyen cihazlar için geri sayım resmen başladı. 

Bu ücreti yatırmayanların telefonlarını erişime kapatılacak. İşte detaylar…

2
Son gün 1 Mayıs! 54 bin TL ödemeyenin telefonu kapatılacak

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının kayıt süreçlerinde yaşanan usulsüzlüklere karşı önlem alan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), aynı pasaportla kaydedilen ikinci cep telefonlarının 120 günlük süre sonunda Türkiye şebekelerine kapatılacağını açıklamıştı.

3
Son gün 1 Mayıs! 54 bin TL ödemeyenin telefonu kapatılacak

Yapılan denetimler sonucunda çift SIM kartlı telefonların kayıt hakkı kullanılarak, farklı cihazlara ait IMEI numaralarının tek bir cihazmış gibi sisteme işlendiği tespit edilmişti. BTK, bu tür yanıltıcı ve yasalara aykırı işlemlerle kaydedilen IMEI numaralarının kayıt dışına alındığını bildirmişti.

4
Son gün 1 Mayıs! 54 bin TL ödemeyenin telefonu kapatılacak

1 Ocak 2026 itibarıyla çift IMEI suistimaline karşı harekete geçen BTK, yurt dışından gelen kayıt dışı telefonları aşamalı olarak kapatma hazırlandığına başlamıştı. Usulsüzlük tespit edilen IMEI'lere yıl başında mesaj ile bildirim yapılmıştı.

5
Son gün 1 Mayıs! 54 bin TL ödemeyenin telefonu kapatılacak

Sabah’tan Barış Şimşek’in haberine göre 1 Mayıs’a kadar kayıt ücreti olan 54 bin 258 lirayı yatırmayanların telefonları erişime kapatılacak.

6
Son gün 1 Mayıs! 54 bin TL ödemeyenin telefonu kapatılacak

Aynı zamanda daha önce çift SIM ve e-SIM'li telefonlarda kullanılan "iki hatla kullanım süresini uzatma" yöntemi de sona erecek.

7
Son gün 1 Mayıs! 54 bin TL ödemeyenin telefonu kapatılacak

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), gerçekleştirdiği denetimler sonucunda bazı tespitleri duyurmuştu. Yurtdışından telefon getiren bazı kullanıcıların, çift SIM'li telefonlardaki ikinci IMEI numarasını farklı cihazlar için kullanarak sistemi kandırdığı tespit edilmişti.

8
Son gün 1 Mayıs! 54 bin TL ödemeyenin telefonu kapatılacak

3 yılda bir geçerli tek pasaporta tek telefon hakkı olmasına ve kişilerin yalnızca bir adet telefonu yurtiçinde kullanma hakkı bulunmasına rağmen, bu yöntemle aynı anda birden fazla telefonun kayıtlı gibi gösterildiği belirlenmişti. Bu yöntemle ikinci telefon için kayıt ücreti ödenmemiş, devlet vergi ve gelir kaybına uğratılmıştı. BTK, bu IMEI'leri usulsüz kayıt kapsamında değerlendirmiş, bu durumda olan 100 binlerce telefon olduğu öğrenilmişti.

9
120 GÜN ŞARTI

120 GÜN ŞARTI 

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen cep telefonlarının Türkiye’de kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden en geç 120 gün içinde kayıt yapılması gerekiyor. 2026 yılı itibarıyla yurt dışı telefon kayıt ücreti 54 bin 258 TL’ye yükselmişti.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.