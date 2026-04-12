Altına müzakere darbesi! İşte 12 Nisan 2026 güncel altın fiyatları

Orta Doğu'daki savaşın başlamasıyla değer kaybeden altında yön arayışı devam ediyor. Ancak ABD ile İran arasındaki müzakerelerden sonuç çıkmaması ve çatışmaların yeniden başlayabileceği ihtimali, altının hafta başından itibaren yeniden düşüşe geçebileceği beklentisini doğurdu. Yatırımcılar altın piyasasındaki son durumu merak ediyor. Peki gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? İşte 12 Nisan 2026 Pazar güncel altın fiyatları...
ONS ALTIN
Alış: 4.749,06 dolar
Satış: 4.749,68 dolar
22 AYAR BİLEZİK
Alış: 6.245,41 TL
Satış: 6.280,55 TL
CUMHURİYET ALTINI
Alış: 45.008 TL
Satış: 45.623 TL
TAM ALTIN
Alış: 43.833,59 TL
Satış: 44.733,94 TL
YARIM ALTIN
Alış: 22.504 TL
Satış: 22.897 TL
ÇEYREK ALTIN
Alış: 11.218 TL
Satış: 11.483 TL
GRAM ALTIN
Alış: 6.808 TL
Satış: 6.810 TL