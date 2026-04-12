İslam Memiş'ten altın ve konut için 'pazartesi' uyarısı! Artık zamanı geldi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
28 Şubat'ta ABD ve İsrail'e saldırılarıyla Orta Doğu'da başlayan savaş birçok dengeyle birlikte altın fiyatlarını da yerinden oynattı.
Peki göreceli ateşkes döneminde altının son durumu ne? Altın kısa orta vadede yönünü nereye çevirecek?
Katıldığı Youtube yayınında söylediklerinin yatırım tavsiyesi olmadığının altını çizen İslam Memiş'in altın ve konut ekseninde öne çıkan değerlendirmeleri şöyle:
İSLAM MEMİŞ'TEN ORTA DOĞÜU EKSENİNDE ALTIN YORUMU
"İki ihtimal vardı. Ya savaşa devam ya tamam. Artık 15 günlük bir ateşkes süreci haberi geldi. Piyasalarda beklenen o tabii ve doğal fiyatlamalar da gerçekleşti.
Özel Özellikle petrol ve dolar endeksi gerilerken altın, gümüş, euro, Bitcoin, borsalar toparlandı.
Ancak haftanın son işlem gününe baktığımız zaman da bu gerilimin halen devam ettiğini, piyasalarda bir rahatlama döneminin olmadığını, biraz daha sakin bir seyirde, yatay bir seyirde kendini beklediğini gözlemliyoruz.
ALTIN İÇİN 15 GÜN UYARISI
Bu 15 günlük süreç içerisinde piyasalarda yine geniş bant aralığında dalgalanma görebiliriz.
O yüzden yatırımcılar 15 gün boyunca yine temkinli bir şekilde beklemeye devam etmeli. Yine 15 günün sonucunda iki ihtimalli bir süreç karşımızda olacak. Kalıcı bir ateşkes veya savaşa devam.
Kalıcı bir ateşkes gelmesi durumunda yine petrol karşısındaki varlıklarda yükseliş petrol fiyatlarında düşüşün devamını görebiliriz.
ONS ALTIN İÇİN SAVAŞ VE BARIŞ SENARYOLARI
Yine altın tarafında hızlı bir toparlanma gördük $4.850 seviyesine kadar. Ama kalıcı olamadı. 4.750, 4.850 dolar aralığına sıkıştı. Kalıcı bir ateşkes haberi gelirse ons altın tarafında 4.900 dolar seviyesi bizim için kritik öneme sahip. Ve iyimser bir tabloda 5.150 dolar seviyesine kadar bu yükselişlerin devamını görebiliriz. Ama ateşkeste bir kalıcı anlaşma sağlanmazsa bu sefer 4.400 dolar seviyesi yine destek seviyesi.
O yüzden kalıcı bir ateşkes olacak mı, olmayacak mı konusu önemli. Ben şahsen Çok kötümser değilim.
Yine ons altın tarafında 5050 5100 5150 dolar seviyesinin geçerli olduğunu düşünüyorum. Gram altın TL fiyatı da yine ons altın takip etmeye devam ediyor.
7030 lira seviyesine kadar yükselmişti. Buradan tekrar 6850 lira seviyesine kadar geriledi.
İSLAM MEMİŞ GRAM ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ
Ons altından destek alan gram altın tekrar ateşkes haberinin kalıcı olması ile birlikte 7000 7500 lira aralığına yerleşen bir gram altınla yolumuza devam edebiliriz.
Altın emlak tarafında altın konut paritesine baktığımız zaman artık emlak tarafında ben alım zamanının geldiğine şahsen inanıyorum.
İLK EVİNİ ALACAK OLAN ALSIN ALTINI BEKLEMESİN
Ama bu şu anlama gelmiyor. Altınımızı elimizden çıkaralım. Emlak alalım, konut alalım. Değil yani buradaki hikaye farklı. Altın tarafındaki yükselişleri görünce konut tarafında da biraz daha altında bekleseydim diye birçok düşünen olabilir. Ama pasif gelirin olur, barınma ihtiyacın olur. Orası ayrı. Onların mutlaka olması lazım.
NİSAN'IN SON İKİ HAFTASI PİYASALARDA NASIL GEÇECEK?
Bu yılın sonuna kadar yine ons altın tarafında 5.886 dolar seviyesi, gram altın tarafında yine 10.000 lira hedef konumunda olmaya devam ediyor. Farklı riskler var çünkü. Ama bu da emlak fiyatlarının gerileceği anlamına gelmiyor. Yani emlak fiyatları da bu süreçte yükseliş yönlü hareketlerinden devam eder. Nisan ayı mart ayı kadar kargaşalı, stresli, heyecanlı bir dönem olmayacaktır.
PETROL DÜŞER DİĞERLERİ YÜKSELİR
Özellikle 2026 yılının ilk yarısına kadar bu risk biraz daha dağılabilir diye ben düşünüyorum. Bugünkü koşullar onu gösteriyor. Nisan ayının geri kalan kısmında özellikle petrol karşısındaki varlıklarda bir yükseliş, petrol tarafında tekrar bir gerileme, kripto para piyasasında toparlanma, borsa tarafında toparlanma, altın, gümüş tarafında toparlanma, borsa tarafında toparlanma kaçınılmaz olacaktır.
ALTINDA BARIŞI SATIN ALAN YATIRIMCI KAZANIR
Şu 15 gün kendini koruyan, kollayan, kısa vadeli işlem yapmayan Biraz daha sabreden, biraz daha iyimserli, barışı satın alan yatırımcılar bence kazanır bu ortamda.
İSLAM MEMİŞ'TEN 15 GÜN UYARISI
Bu mart ayında yaşanan değer kayıpları nisan ayında tekrar eski yerlerine gelir diye düşünüyorum. Ama dediğim gibi bu önümüzdeki 15 gün çok kritik. Yani tekrar rehavete kapılmamak lazım. Piyasalarda geniş bant aralığındaki dalgalanmalar devam edecek. Bilgi kirliliği çok olacak. Farklı açıklamalar çok gelecek. Bu piyasalara yansıyacak.