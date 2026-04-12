Başıboş atlar kenti mesken tuttu! Trafik felç oldu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi’nde başıboş dolaşan üç at, şehir içi trafiği olumsuz etkiledi. Atlar, bir süre yol üzerinde ilerleyerek yoğun araç trafiğinin bulunduğu güzergahta sürücülerin dikkatini dağıttı. Aniden yola çıkan atlar nedeniyle sürücüler hızlarını azaltmak zorunda kalırken, bölgede zaman zaman uzun araç kuyrukları oluştu. Trafikte ilerlemekte zorlanan vatandaşlar, hem kendi güvenlikleri hem de hayvanların zarar görmemesi için kontrollü şekilde hareket etti.

