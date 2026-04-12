Sivas'ta büyüleyen doğa olayı! Kızılırmak'a rengini verdi

Sivas'ta her yıl bahar aylarında yaşanan doğa olayı bu yıl da gerçekleşti. Kar sularının erimesiyle birlikte Fadlum Çayı, taşıdığı mineralli toprak nedeniyle Türkiye'nin en uzun nehri olan Kızılırmak ile birleşerek, nehrin rengini kızıla bürüdü. Sivas'tan doğarak Samsun'un Bafra ilçesinden Karadeniz'e dökülen Kızılırmak, Fadlum Çayı'nın getirdiği kızıl suyla birlikte ismini yansıtan bir görünüme kavuştu. Doğaseverlerin ilgisini çeken bu eşsiz manzara, havadan da görüntülendi.

Özetle