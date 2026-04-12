ABD, İran, İsrail savaşı sırasında sessizliğini koruyan yalnızca ateşkeste payı olduğu belirtilen Çin hakkında ortaya atılan iddia dikkat çekti. The New York Times (NYT) gazetesine göre ABD istihbarat kurumları, Çin'in ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta rolünü artırmış olabileceğini değerlendiriyor.

HABERİN ÖZETİ ABD, İran, İsrail savaşında sessiz kalan Çin için skandal iddia! Trump küplere binebilir ABD istihbaratı, Çin'in ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşta rolünü artırmış olabileceğini ve bazı şirketler aracılığıyla İran'a askeri üretimde kullanılabilecek sevkiyatlara göz yumduğunu değerlendiriyor. ABD istihbarat kurumları, Çin'in bazı şirketler aracılığıyla İran'a askeri üretimde kullanılabilecek kimyasal, yakıt ve bileşen sevkiyatına göz yumarak savaşta örtülü rol üstlendiğine işaret ediyor. Washington yönetimi, Çin'in son dönemde İran'a omuzdan atılan ve "MANPADS" olarak bilinen füzeler göndermiş olabileceğine dair istihbarat edindiğini iddia ediyor, ancak bu bilginin kesin olmadığı belirtiliyor. ABD istihbaratı, Rusya'nın da İran ordusuna uydu istihbaratı sağlayarak İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun ABD gemileri ile Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik hedefleri belirlemesine yardımcı olduğuna dair bulgular elde ettiğini savunuyor. Rusya'nın İran'a gıda yardımı, öldürücü olmayan askeri malzeme ve uydu görüntüleri sağladığı ancak ABD'yi provoke etmemek adına doğrudan silah tedarikinden kaçındığı öne sürülüyor.

İsmini vermek istemeyen ABD'li yetkililer, istihbarat değerlendirmelerinin, Çin'in bazı şirketler aracılığıyla İran'a askeri üretimde kullanılabilecek kimyasal, yakıt ve bileşen sevkiyatına göz yumarak savaşta örtülü rol üstlendiğine işaret ettiğini ileri sürdü.

FÜZE GÖNDERMİŞ OLABİLİR!

Çin'in uzun süredir İran'a doğrudan askeri teçhizat göndermekte temkinli davrandığını belirten yetkililer, ancak hükümet içinde bazı isimlerin İran güvenlik güçlerine doğrudan destek verilmesini savunduğunu aktardı.

Yetkililer, Washington yönetiminin, Çin'in son dönemde İran'a omuzdan atılan ve "MANPADS" olarak bilinen füzeler göndermiş olabileceğine dair istihbarat edindiğini iddia etti.

Ancak yetkililer, bu bilginin kesin olmadığını ve söz konusu silahların sahada kullanıldığına dair herhangi kanıt bulunmadığını aktardı.

'RUSYA DA YARDIM ETTİ' İDDİASI

Öte yandan yetkililer ABD istihbaratının, Rusya'nın da İran ordusuna uydu istihbaratı sağlayarak İran Devrim Muhafızları Ordusunun ABD gemileri ile Orta Doğu'daki askeri ve diplomatik hedefleri belirlemesine yardımcı olduğuna dair bulgular elde ettiğini savundu.

ABD'li yetkililer, Rusya'nın ayrıca İran'a gıda yardımı, öldürücü olmayan askeri malzeme ve uydu görüntüleri sağladığını ancak ABD'yi provoke etmemek adına doğrudan silah tedarikinden kaçındığını öne sürdü.