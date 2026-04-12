ABD ve İran hangi konularda anlaşamadı? İşte Pakistan'daki görüşmelerin perde arkası

Pakistan'ın başkenti İslamabad'da ABD ve İran için kurulan masa dağıldı. ABD, İran'ın şartları kabul etmediğini duyurdu. İran ise ABD'nin şartlarının 'kabul edilemez' olduğunu bildirdi. ABD'li yayın kuruluşu Axios ise anlaşma masasında 21 saat içinde neler olduğunu, görüşmelerin hangi konularda tıkandığını yazdı.

ABD ve İran heyetleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya geldi. Cumartesi günü başlayan görüşmeler sadece 21 saat sürdü. Taraflar anlaşmaya varamadan masadan kalktı. Pazar gününün erken saatlerinde sona eren görüşmeler sırasında ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Başkan Donald Trump ile 5-6 kez görüşme gerçekleştirdi. Ayrıca Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Hazine Bakanı Scott Bessent ve CENTCOM Komutanı Orgeneral Brad Cooper ile de temas kurdular.

ABD ve İran heyetleri, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 21 saat süren görüşmelerde nükleer silah edinme veya üretme araçlarına sahip olma ve Hürmüz Boğazı kontrolü gibi konularda anlaşmaya varamadan ayrıldı.
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, görüşmelerin ABD için olduğundan çok daha fazla İran için kötü bir haber olduğunu belirtti.
Vance, ABD'nin İran'dan nükleer silah edinme veya bunu hızla üretmelerini sağlayacak araçlara sahip olma konusunda uzun vadeli bir 'olumlu taahhüt' istediğini söyledi.
İran'ın devlet televizyonu Press TV, görüşmelerin Hürmüz Boğazı kontrolü ve Tahran'ın barışçıl bir nükleer enerji programına sahip olma hakkı konularında tıkandığını bildirdi.
ABD heyeti, 'oldukça esnek ve uzlaşmacı' davrandığını ve 'iyi niyetle' müzakere ettiğini iddia etti.
ABD tarafı, görüşmelerde nihai bir anlaşma beklenmese de müzakereleri sürdürmeye yetecek ivmenin oluşmasını umuyordu.
''İRAN ŞARTLARIMIZI KABUL ETMEDİ''

Axios'un haberine göre, Başkan Yardımcısı Vance, ABD ve İran'ın 21 saat boyunca "esaslı görüşmeler" yaptığını ancak aradaki uçurumları kapatamadıklarını söyledi. Vance, ''Bu, ABD için olduğundan çok daha fazla İran için kötü bir haber. Kırmızı çizgilerimizin ne olduğunu çok açık bir şekilde belirttik... Ve onlar şartlarımızı kabul etmemeyi seçtiler.'' ifadelerini kullandı.

Vance, ABD'nin İran'dan nükleer silah edinme veya bunu hızla üretmelerini sağlayacak araçlara sahip olma konusunda uzun vadeli bir "olumlu taahhüt" istediğini söyledi. "Bunu henüz görmedik, umarız görürüz," dedi.

Vance, ABD'nin "oldukça esnek ve uzlaşmacı" davrandığını ve "iyi niyetle" müzakere ettiğini ancak önemli bir ilerleme kaydedemediğini iddia etti.
Dört dakikalık basın toplantısının hemen ardından Vance, İslamabad'dan Washington'a doğru yola çıktı.

ABD'NİN MASADAN KALKTIĞINI SÖYLEMEDİ!

ABD tarafı görüşmelerde nihai bir anlaşma beklenmiyordu, ancak müzakereleri sürdürmeye yetecek ivmenin oluşmasını umuyordu. Vance’in kısa açıklamaları bu yönde pek iyimserlik yansıtmadı, ancak ABD’nin masadan kalktığını da söylemedi.

ABD VE İRAN HANGİ KONULARDA ANLAŞAMADI?

İran'ın devlet televizyonu Press TV, görüşmelerin kontrolü ve Tahran'ın barışçıl bir nükleer enerji programına sahip olma hakkı konularında tıkandığını bildirdi.

İran heyetinin, çeşitli girişimlerle ABD tarafını ortak bir çerçeveye yönlendirmeye çalıştığı öne sürülürken, ABD tarafının aşırı taleplerinin ortak bir çerçeve ve anlaşmanın oluşmasını engellediği iddia edildi.

