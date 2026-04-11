İsrail Başbakanı Netanyahu 2 haftalık ateşkese rağmen sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada "İran'la savaşa devam" mesajı verdi.

HABERİN ÖZETİ Netanyahu 'İran'la savaşa devam' mesajında Erdoğan'a hakaret etti! Dışişleri Bakanlığı harekete geçti: Amacı barış sürecini baltalamak İsrail Başbakanı Netanyahu'nun sosyal medyadan Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içeren açıklamaları üzerine Türkiye Dışişleri Bakanlığı sert bir açıklama yaptı. Netanyahu'nun sicilinin belli olduğu ve Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan tutuklama kararı çıkarıldığı belirtildi. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail'in soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı'nda yargılandığı ifade edildi. Netanyahu'nun hedefinin barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmek olduğu iddia edildi. Erdoğan'ın İsrailli yetkililer tarafından hedef alınmasının, dile getirilen gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucu olduğu öne sürüldü. Türkiye'nin masum sivillerin yanında olmaya devam edeceği ve Netanyahu'nun suçlarından dolayı hesap vermesi için çaba harcayacağı vurgulandı.

Netanyahu, İran açıklaması içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret içeren ifadeler kullandı. Gelişme üzerine Türkiye harekete geçti ve Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.

"NETANYAHU'NUN SİCİLİ BELLİDİR"

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"İşlediği suçlar nedeniyle yaşadığımız çağın Hitler’i olarak nitelenen Netanyahu’nun kim olduğu ve sicili bellidir.

Adı geçen hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından savaş suçu ve insanlığa karşı suçlardan ötürü tutuklama kararı çıkarılmıştır. Netanyahu yönetimi altındaki İsrail, soykırım iddialarıyla Uluslararası Adalet Divanı’nda yargılanmaktadır.

"HEDEFİ BARIŞ GÖRÜŞMELERİNİ BALTALAMAK"

Netanyahu’nun şu anki hedefi, devam eden barış görüşmelerini baltalamak ve bölgedeki yayılmacı politikalarını sürdürmektir. Aksi takdirde ülkesinde yargılanacak ve muhtemelen hapis cezasına çarptırılacaktır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın İsrailli yetkililer tarafından düzeysiz, küstahça ve yalan dolu iddialarla hedef alınması, her platformda dile getirdiğimiz gerçeklerin yarattığı rahatsızlığın bir sonucudur.

Türkiye, masum sivillerin yanında olmaya devam edecek ve Netanyahu’nun işlediği suçlardan dolayı hesap vermesi için çaba harcamayı sürdürecektir."