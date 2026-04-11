ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan’ın başkenti İslamabad’da ABD-İran arasında yürütülen müzakere süreci sırasında sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

HABERİN ÖZETİ Trump ABD medyasını topa tuttu: Hürmüz Boğazı yakında açılacak ama haberlere göre biz kaybediyoruz ABD Başkanı Donald Trump, ABD-İran arasında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yürütülen müzakere süreci sırasında sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunarak ABD basınına yönelik eleştirilerde bulundu ve Hürmüz Boğazı'nın açılacağını belirtti. Trump, ABD basınını yalan haber yaymakla eleştirerek, ABD'nin İran'ın askeri gücünü tamamen ortadan kaldırdığını ve liderlerinin öldüğünü iddia etti. ABD Başkanı, Hürmüz Boğazı'nın yakında açılacağını ve boş gemilerin yük almak için ABD'ye akın ettiğini belirtti. Daha önce de benzer açıklamalarda bulunan Trump, dünyanın dört bir yanından petrol yüklemek için ABD'ye doğru gelen gemiler olduğunu söylemişti. İran'a güvenip güvenmediği sorulduğunda Trump, bunu kısa süre içinde bildireceğini ifade etti.

ABD basınında 40 gün süren çatışmalara ilişkin yer alan haberlere değinen Trump, ülkedeki basın kuruluşlarını eleştirirken, "Sahte haberler medyası çıldırmış ya da düpedüz yolsuz olmalı. ABD, İran'ın askeri gücünü, donanmasını ve hava kuvvetlerini de dahil olmak üzere her şeyini tamamen ortadan kaldırdı. Liderleri öldü. Hürmüz Boğazı yakında açılacak, boş gemiler yük almak için ABD'ye akın ediyor. Ancak yalan haberlere göre biz şu an kaybediyoruz" dedi.

Trump daha önce yaptığı benzer açıklamada, "Dünyanın engin denizlerine bir bakın, hepsi, hatta birçoğu, petrol yüklemek için ABD'ye doğru geliyor. Bizde bol miktarda petrol var. İran başarısız bir ülke. Çok başarısız bir ülke, (Hürmüz Boğazı) açılacak. Ama bence insanlar boğazdan geçmenin başka alternatifleri olduğunu görüyorlar" demişti.

ABD ile İran arasında İslamabad'da görüşmeler konusunda İran'a güvenip güvenmediği sorulan Trump, İran'ın iyi niyetli hareket edip etmediğine ilişkin, "Bunu size çok kısa bir süre içinde bildireceğim, fazla zaman almayacak" ifadelerini kullanmıştı.