Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi! ABD gemileri yola çıktı, İran çok sert uyardı: 30 dakika içinde vururuz

ABD ile İran arasında kritik görüşmeler Pakistan’ın başkenti İslamabad’da resmen başladı. Görüşmeler devam ederken ABD Başkanı Trump'tan da açıklama gecikmedi. Trump yaptığı açıklamada yine tehditler savurdu. Hürmüz Boğazı'nı yakında açılacağını belirten Trump, 'Hürmüz Boğazı'nı temizleme sürecimiz başlıyor" ifadelerini kullandı.

"HAREKETE GEÇERİZ" MESAJI

News Nation'a konuşan Trump, İran'a ilişkin “başarısız bir ulus.” ifadesini kullandı. “İnsanlar, Hürmüz'den geçmenin başka alternatifleri olduğunu gördü." diyen Trump, "İran başarısız ülke olmaya devam ediyor. Görüşme iyi gitmezse harekete geçeriz"

HÜRMÜZ'DEN ABD GEMİLERİ GEÇTİ

Trump'ın açıklamasının ardından İran'a saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez Amerikan donanmasına ait gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği iddia edildi. Söz konusu geçiş, İran ile koordineli yapılmadı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının başlamasından bu yana ilk kez ABD donanmasına ait gemiler boğazdan geçiş yaptı.

İRAN: "EĞER HAREKET DEVAM EDERSE VURURUZ"

İran basınına göre Tahran Pakistan aracılığıyla "Eğer geminin hareketi devam ederse 30 dakika içinde hedef alınacak ve İran ile Amerika arasındaki görüşmeler de zarar görecek". açıklaması yaptı.

İran'ın resti sonrası ABD destroyerinin Hürmüz Boğazı'ndan geri döndüğü ifade ediliyor.

O SORUNUN CEVABINI SONRAYA BIRAKTI

Trump, İran'ın müzakereler konusunda "İyi niyetle hareket edip etmediği" sorusuna “Kısa bir süre sonra cevaplayacağım. "cevabını verdi.