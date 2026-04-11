Dev tosunu alana umre hediye! Tonluk kurbanlıklar satışa çıktı

Kurban Bayramı için Samsun’da kurbanlıklar satışa çıktı. Daha şimdiden sıkı pazarlıkların gerçekleştiği hayvan pazarında tonluk ağırlıklarıyla kurbanlıklar dikkat çekiyor. Atakum ilçesinde ise bir besici 750 bin ve 850 bin TL değerindeki dev tosunlarını alanlara umre hediye edeceğini duyurdu.

Kurban Bayramı’na yaklaşık 1 buçuk aylık bir süre kalırken kurbanlıklar da pazarlarda yerini aldı. Samsun'un Atakum ilçesi Çatmaoluk Mahallesi'nde hayvancılıkla uğraşan Murat Kocaman, 2 yıldır özenle büyüttüğü "Poyraz" ve "Paşa" isimli tosunlarını satışa çıkardı.

ÖZEL YEMLERLE BESLEDİ

Bir tonun üzerindeki ağırlıklarıyla dikkat çeken hayvanlarını özel yemlerle beslendiğini ifade eden Kocaman, arpa, buğday, mısır ve besi yemlerini karışık şekilde kullanarak yetiştirdiklerini söyledi. Toplam 300-400 hayvanı bulunduğunu ifade eden Kocaman, "Bu hayvanlar cüssesiyle diğerlerinden ayrılıyor. Her ikisi de tonun üzerinde" şeklinde konuştu.

ALANLARA UMRE HEDİYE

Fiyatlara ilişkin de bilgi veren Kocaman, 750 bin TL değerindeki "Poyraz"ı alana 2 kişilik umre, 850 bin TL değerindeki "Paşa"yı alana ise 2 yetişkin ve 1 çocuktan oluşan bir aile için umre hediye edeceklerini açıkladı.

