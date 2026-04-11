Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Bolu Belediyesi'ndeki kurban vurgununda mağdur ifadeleri ortaya çıktı! Hepsine aynı mesajı göndermişler

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmanda mağdur ifadeleri ortaya çıktı. Farklı şehirlerden 10 bağışçının müşteki sıfatıyla verdiği ifadelerdeki detaylar şoke etti. Yetkililerin güven kazanmak için “Kurbanınız kesildi, Allah kabul etsin” şeklinde mesajlar yolladığı öğrenildi.

Bolu Belediyesi'ndeki kurban vurgunu iddiasına yönelik soruşturmada, farklı şehirlerden 10 bağışçının ifadeleri de dosyaya eklendi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma dosyaya giren ifadeler vurgunun boyutunu gözler önüne serdi. Mağdurlar Bolsev Vakfı’na kurban bağışında bulunduklarını ancak ibadetlerinin yerine getirilmediğini sonradan öğrendiklerini beyan etti.

Bolu Belediyesi'ndeki kurban vurgununda mağdur ifadeleri ortaya çıktı! Hepsine aynı mesajı göndermişler

"ALLAH KABUL ETSİN" MESAJLARI YOLLADIRLAR

Dosyadaki ifadeler incelendiğinde dikkat çeken ortak bir yöntem ortaya çıktı. Mağdurların bir kısmı sosyal medya üzerinden yayılan ilanlarla, bir kısmı broşürler ya da tanıdık tavsiyeleriyle vakfa ulaştı.

Bağış sonrası birçok kişiye telefonla ya da mesajla dönüş yapıldığı, “kurbanınız kesildi” ya da “Allah kabul etsin” şeklinde ifadeler kullanıldığı öne sürüldü. Bu mesajların, bağışçıların güvenini pekiştirdiği ve şüpheyi ortadan kaldırdığı değerlendiriliyor.

Bolu Belediyesi'ndeki kurban vurgununda mağdur ifadeleri ortaya çıktı! Hepsine aynı mesajı göndermişler

KURBAN KESİLMEDİĞİ AYLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

İfadelerde en çarpıcı nokta ise mağdurların neredeyse tamamının aynı cümleyi kurması oldu: “Kurbanın kesilmediğini sonradan öğrendim.” Bazı mağdurlar, kendilerine kesim yapıldığı yönünde bilgi verildiğini belirtirken, bazıları ise hiçbir geri dönüş alamadığını söyledi. Ancak sonuç değişmedi; bağış yapılan kurbanların kesilmediği iddiası dosyanın merkezine oturdu.

Bolu Belediyesi'ndeki kurban vurgununda mağdur ifadeleri ortaya çıktı! Hepsine aynı mesajı göndermişler

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Mağdurların ifadelerinde ortak bir pişmanlık dikkat çekti. Birçok kişi, eğer kurbanların kesilmeyeceğini bilseydi bağış yapmayacağını açıkça dile getirdi. Özellikle yüksek miktarlarda bağış yapan bazı kişilerin, dini hassasiyetlerinin istismar edildiğini düşündüğü ve bu nedenle büyük üzüntü yaşadığı ifade edildi. Mağdur ifadelerinde “Hakkımı helal etmiyorum” ve “Allah’a havale ediyorum” beyanları dikkat çekti.

Bolu Belediyesi'ndeki kurban vurgununda mağdur ifadeleri ortaya çıktı! Hepsine aynı mesajı göndermişler

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni mağdurların ortaya çıkabileceği, sosyal medya üzerinden yapılan yapılan tüm bağış çağrılarının mercek altına alındığı öğrenildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Önce bahar sonra kuvvetli yağış!
Beşiktaş’ta kuzey rüzgarı: Kartal, 20 yaşındaki Norveçli yıldız için devreye girdi!
El frenini çekmeyi unuttuğu otomobil anayola çıktı
Eski TBMM Başkanı Hüsamettin Cindoruk hayatını kaybetti
