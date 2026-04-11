Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, gündeme bomba gibi düşecek bir isim geldi.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Beşiktaş’ta kuzey rüzgarı: Kartal, 20 yaşındaki Norveçli yıldız için devreye girdi! Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Norveç'in parlayan genç yeteneklerinden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl'ı transfer etmek istiyor. Beşiktaş, Norveç ekibi Tromsø forması giyen 20 yaşındaki Jens Hjerto-Dahl'ı kadrosuna katmak istiyor. Dahl'ın fizik gücü ve oyun görüşüyle dikkat çeken bir merkez orta saha oyuncusu olduğu belirtiliyor. Portekiz ekibi Sporting CP de oyuncuyu yakından takip ediyor ve Beşiktaş ile transfer rekabetine girmiş durumda. Jens Hjerto-Dahl'ın güncel piyasa değerinin 7 milyon Euro olduğu ve Tromsø ile sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ettiği bilgisi yer alıyor.

Portekiz basınının önde gelen spor gazetelerinden A Bola, siyah-beyazlıların Norveç futbolunun son dönemdeki en parlak yeteneklerinden birini listesine aldığını duyurdu.

ORTA SAHAYA YENİ DİNAMO: JENS HJERTO-DAHL

Haberde yer alan detaylara göre Beşiktaş, Norveç ekibi Tromsø forması giyen 20 yaşındaki Jens Hjerto-Dahl’ı kadrosuna katmak istiyor. Fizik gücü ve oyun görüşüyle dikkat çeken genç merkez orta saha oyuncusu için yönetimin nabız yokladığı öğrenildi.

PORTEKİZ DEVİYLE YARIŞ

Siyah-beyazlıların bu transferdeki tek talibi kendisi değil. Portekiz’in köklü kulübü Sporting CP'nin de Dahl’ı yakından takip ettiği ve transferi bitirmek için Beşiktaş ile ciddi bir rekabete girdiği aktarıldı. İki kulüp arasındaki bu transfer savaşı, Norveçli oyuncunun piyasasını da hareketlendirmiş durumda.

TRANSFERİN MALİYETİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Genç yeteneğin kulübüyle olan bağları oldukça güçlü. İşte Jens Hjerto-Dahl hakkındaki güncel bilgiler:

Özellik Değer Güncel Piyasa Değeri 7 Milyon Euro Sözleşme Süresi 2029 yılına kadar devam ediyor Mevki Merkez Orta Saha Takım Tromsø (Norveç)

Tromsø ile uzun süreli bir sözleşmesi bulunan Dahl için Beşiktaş’ın nasıl bir teklifle masaya oturacağı merak konusu. Genç yaşına rağmen sahada sergilediği olgun futbolla Avrupa'nın devlerini peşinden sürükleyen Norveçli yıldızın, kariyer planlamasında hangi kulübü tercih edeceği transfer dönemine damga vuracak gibi görünüyor.