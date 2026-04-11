Beşiktaş’ta kuzey rüzgarı: Kartal, 20 yaşındaki Norveçli yıldız için devreye girdi!

Beşiktaş’ta gelecek sezonun kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, gündeme bomba gibi düşecek bir isim geldi.
Portekiz basınının önde gelen spor gazetelerinden A Bola, siyah-beyazlıların Norveç futbolunun son dönemdeki en parlak yeteneklerinden birini listesine aldığını duyurdu.
Haberde yer alan detaylara göre Beşiktaş, Norveç ekibi Tromsø forması giyen 20 yaşındaki Jens Hjerto-Dahl’ı kadrosuna katmak istiyor. Fizik gücü ve oyun görüşüyle dikkat çeken genç merkez orta saha oyuncusu için yönetimin nabız yokladığı öğrenildi.
Siyah-beyazlıların bu transferdeki tek talibi kendisi değil. Portekiz’in köklü kulübü Sporting CP'nin de Dahl’ı yakından takip ettiği ve transferi bitirmek için Beşiktaş ile ciddi bir rekabete girdiği aktarıldı. İki kulüp arasındaki bu transfer savaşı, Norveçli oyuncunun piyasasını da hareketlendirmiş durumda.
Genç yeteneğin kulübüyle olan bağları oldukça güçlü. İşte Jens Hjerto-Dahl hakkındaki güncel bilgiler:
|Özellik
|Değer
|Güncel Piyasa Değeri
|7 Milyon Euro
|Sözleşme Süresi
|2029 yılına kadar devam ediyor
|Mevki
|Merkez Orta Saha
|Takım
|Tromsø (Norveç)
Tromsø ile uzun süreli bir sözleşmesi bulunan Dahl için Beşiktaş’ın nasıl bir teklifle masaya oturacağı merak konusu. Genç yaşına rağmen sahada sergilediği olgun futbolla Avrupa'nın devlerini peşinden sürükleyen Norveçli yıldızın, kariyer planlamasında hangi kulübü tercih edeceği transfer dönemine damga vuracak gibi görünüyor.