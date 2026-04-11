Editor
 | Serhat Yıldız

Beşiktaş’ta kuzey rüzgarı: Kartal, 20 yaşındaki Norveçli yıldız için devreye girdi!

Süper Lig devi Beşiktaş, orta sahasını gençleştirmek için rotayı Norveç’e kırdı. Beşiktaş’ın hedefindeki Norveçli genç yıldız için Avrupa devi Sporting ile kıyasıya bir transfer yarışı başladı. İşte transferin detayları...

GİRİŞ:
11.04.2026
saat ikonu 12:31
|
GÜNCELLEME:
11.04.2026
saat ikonu 12:31

Beşiktaş'ta gelecek sezonun kadro planlaması tüm hızıyla sürerken, gündeme bomba gibi düşecek bir isim geldi.

Beşiktaş, gelecek sezonun kadro planlaması kapsamında Norveç'in parlayan genç yeteneklerinden 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Jens Hjerto-Dahl'ı transfer etmek istiyor.
Beşiktaş, Norveç ekibi Tromsø forması giyen 20 yaşındaki Jens Hjerto-Dahl'ı kadrosuna katmak istiyor.
Dahl'ın fizik gücü ve oyun görüşüyle dikkat çeken bir merkez orta saha oyuncusu olduğu belirtiliyor.
Portekiz ekibi Sporting CP de oyuncuyu yakından takip ediyor ve Beşiktaş ile transfer rekabetine girmiş durumda.
Jens Hjerto-Dahl'ın güncel piyasa değerinin 7 milyon Euro olduğu ve Tromsø ile sözleşmesinin 2029 yılına kadar devam ettiği bilgisi yer alıyor.
Portekiz basınının önde gelen spor gazetelerinden A Bola, siyah-beyazlıların Norveç futbolunun son dönemdeki en parlak yeteneklerinden birini listesine aldığını duyurdu.

ORTA SAHAYA YENİ DİNAMO: JENS HJERTO-DAHL

Haberde yer alan detaylara göre Beşiktaş, Norveç ekibi Tromsø forması giyen 20 yaşındaki Jens Hjerto-Dahl’ı kadrosuna katmak istiyor. Fizik gücü ve oyun görüşüyle dikkat çeken genç merkez oyuncusu için yönetimin nabız yokladığı öğrenildi.

PORTEKİZ DEVİYLE YARIŞ

Siyah-beyazlıların bu transferdeki tek talibi kendisi değil. Portekiz’in köklü kulübü Sporting CP'nin de Dahl’ı yakından takip ettiği ve transferi bitirmek için Beşiktaş ile ciddi bir rekabete girdiği aktarıldı. İki kulüp arasındaki bu transfer savaşı, Norveçli oyuncunun piyasasını da hareketlendirmiş durumda.

TRANSFERİN MALİYETİ VE SÖZLEŞME DETAYLARI

Genç yeteneğin kulübüyle olan bağları oldukça güçlü. İşte Jens Hjerto-Dahl hakkındaki güncel bilgiler:

ÖzellikDeğer
Güncel Piyasa Değeri7 Milyon Euro
Sözleşme Süresi2029 yılına kadar devam ediyor
MevkiMerkez Orta Saha
TakımTromsø (Norveç)

Tromsø ile uzun süreli bir sözleşmesi bulunan Dahl için Beşiktaş’ın nasıl bir teklifle masaya oturacağı merak konusu. Genç yaşına rağmen sahada sergilediği olgun futbolla Avrupa'nın devlerini peşinden sürükleyen Norveçli yıldızın, kariyer planlamasında hangi kulübü tercih edeceği transfer dönemine damga vuracak gibi görünüyor.

