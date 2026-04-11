İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için bahar güneşi yüzünü gösteriyor ancak sabah ve gece saatlerindeki soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. AKOM tarafından paylaşılan son verilere göre, Megakentte hafta boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.

Özetle

HABERİN ÖZETİ AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Önce bahar sonra kuvvetli yağış! AKOM'un paylaştığı verilere göre İstanbul'da bahar havası hissedilirken, hafta sonu ve cuma günü için hava durumu uyarıları yapıldı. İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Hafta sonu sabah ve gece saatlerinde hava sıcaklığı 6°C'ye kadar düşecek. 17 Nisan Cuma günü ise aralıklı sağanak yağış bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 5 ile 15 kg arasında olması öngörülüyor. Vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine ve Cuma günkü yağışa karşı tedbirli olmaları öneriliyor.

HAFTA SONU "ÜŞÜTME" UYARISI

Bugün (Cumartesi) gökyüzünün parçalı bulutlu ve güneşli olması beklenirken, termometreler öğle saatlerinde 13°C'yi gösterecek. Ancak AKOM yetkilileri, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların 6°C civarına kadar gerileyeceği konusunda vatandaşları uyardı. Nem oranının %50 ile %80 arasında seyretmesi, rüzgarın ise poyrazdan hafif, zaman zaman orta kuvvette (10-25 km/sa) esmesi bekleniyor.

HAFTALIK HAVA TAHMİN RAPORU

Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması öngörülse de, haftanın kapanışında yağmurlu bir hava bizleri bekliyor:

Tarih Hava Durumu En Düşük Sıcaklık En Yüksek Sıcaklık Yağış 12 Nisan Pazar Parçalı ve Az Bulutlu 6°C 15°C Beklenmiyor 13 Nisan Pazartesi Parçalı ve Az Bulutlu 6°C 16°C Beklenmiyor 14 Nisan Salı Parçalı ve Çok Bulutlu 8°C 18°C Beklenmiyor 15 Nisan Çarşamba Parçalı ve Çok Bulutlu 9°C 18°C Beklenmiyor 16 Nisan Perşembe Parçalı ve Çok Bulutlu 8°C 17°C Beklenmiyor 17 Nisan Cuma Çok Bulutlu ve Sağanak Yağışlı 8°C 15°C 5 - 15 kg arası

CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

Hafta boyunca yağış beklenmezken, 17 Nisan Cuma günü İstanbul genelinde aralıklı sağanak yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 5 ile 15 kg arasında düşeceği öngörülürken, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine ve cuma günü beklenen yağışa karşı tedbirli olmaları öneriliyor.