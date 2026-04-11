AKOM'dan İstanbul için kritik uyarı! Önce bahar sonra kuvvetli yağış!

İstanbul’da yaşayan vatandaşlar için bahar güneşi yüzünü gösteriyor ancak sabah ve gece saatlerindeki soğuk hava etkisini sürdürmeye devam edecek. AKOM tarafından paylaşılan son verilere göre, Megakentte hafta boyunca parçalı bulutlu bir hava hakim olacak.
Bugün (Cumartesi) gökyüzünün parçalı bulutlu ve güneşli olması beklenirken, termometreler öğle saatlerinde 13°C'yi gösterecek. Ancak AKOM yetkilileri, gece ve sabah erken saatlerde sıcaklıkların 6°C civarına kadar gerileyeceği konusunda vatandaşları uyardı. Nem oranının %50 ile %80 arasında seyretmesi, rüzgarın ise poyrazdan hafif, zaman zaman orta kuvvette (10-25 km/sa) esmesi bekleniyor.
Önümüzdeki günlerde sıcaklıkların kademeli olarak artması öngörülse de, haftanın kapanışında yağmurlu bir hava bizleri bekliyor:
|Tarih
|Hava Durumu
|En Düşük Sıcaklık
|En Yüksek Sıcaklık
|Yağış
|12 Nisan Pazar
|Parçalı ve Az Bulutlu
|6°C
|15°C
|Beklenmiyor
|13 Nisan Pazartesi
|Parçalı ve Az Bulutlu
|6°C
|16°C
|Beklenmiyor
|14 Nisan Salı
|Parçalı ve Çok Bulutlu
|8°C
|18°C
|Beklenmiyor
|15 Nisan Çarşamba
|Parçalı ve Çok Bulutlu
|9°C
|18°C
|Beklenmiyor
|16 Nisan Perşembe
|Parçalı ve Çok Bulutlu
|8°C
|17°C
|Beklenmiyor
|17 Nisan Cuma
|Çok Bulutlu ve Sağanak Yağışlı
|8°C
|15°C
|5 - 15 kg arası
Hafta boyunca yağış beklenmezken, 17 Nisan Cuma günü İstanbul genelinde aralıklı sağanak yağmurun etkili olması tahmin ediliyor. Yağış miktarının metrekareye 5 ile 15 kg arasında düşeceği öngörülürken, vatandaşların ani sıcaklık değişimlerine ve cuma günü beklenen yağışa karşı tedbirli olmaları öneriliyor.