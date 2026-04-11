Antalya'nın Alanya ilçesindeki Türkler Mahallesi'nde vatandaşları kısa süreli paniğe sevk eden bir olay meydana geldi. Mahallenin sahilinde kıyı şeridinde deniz üzerinde siyah tabaka oluştu. İlk bakışta petrol sızıntısı ya da deniz kirliliiği görüntüsü veren olayın perde arkası daha sonra ortaya çıktı.

HABERİN ÖZETİ Deniz üzerindeki siyah tabaka panik yarattı! Alanya'daki gerçek sonradan ortaya çıktı Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz üzerinde oluşan siyah tabakanın deniz çayırı yaprakları olduğu anlaşıldı. Türkler Mahallesi'nin sahilinde oluşan siyah tabaka, ilk başta petrol sızıntısı veya deniz kirliliği gibi algılandı. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, siyahlığın Posidonia deniz çayırlarının yaprakları olduğunu belirtti. Prof. Dr. Gökoğlu, Posidonia varlığının suyun temiz ve yaşanabilir olduğunu gösterdiğini vurguladı. Bölgedeki bir otel müdürü, oluşan durumun deniz kirliliğiyle ilgili olmadığını ve tamamen doğal bir oluşum olduğunu açıkladı. Deniz çayırı yapraklarının dalga etkisiyle sahile vurduğu belirtildi.

Yapılan incelemelerin ardından vatandaşları tedirgin eden olayın deniz çayırı yaprakları olduğu anlaşıldı.

"POSIDONIA VARSA ORADA SUYUN TEMİZ VE YAŞANABİLECEK BİR HAYATIN OLDUĞUNU GÖSTERİR"

Sahilde oluşan siyah kirliliğin deniz çayırı olduğunu belirten ve aynı zamanda bu görüntünün denize girenler açısından sıkıntı oluşturmayacağının altını çizen Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, olayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Videodaki gördüğümüz siyahlıklar deniz çayırlarının yaprakları. Bu bir petrol veya kir değil Posidonia deniz çayırları içerisinde Akdeniz endemik bitkiler yüksek bitkiler olarak geçiyor. Bunlar sonbaharla birlikte vejetasyonunu tamamlar. Kışın da Posidonia üzerindeki eski yapraklar koparak deniz ekosistemine giriyor. Akıntının durgun olduğu yerlerde bu yapraklar parçalanıyor ve adeta denizin içerisinde siyahlık, petrole benzer bir yapı oluşturuyor. Gördüğümüz görüntüler Posidonia yapraklarının parçalanmış hali. Akıntının olmadığı kuytu yerlerde dikkat edilirse o bölgede köşede biriktiği gözükür. Dalgalar ve akıntılar ile sürüklenecektir. Yaz sezonunda bu dönemde de kıyıda zaten oteller suyu filtre edip o bölgedekileri topluyorlar kıyıdakileri. Ve kumsal kendi haline kalacak. Denize girenler için bir sıkıntı oluşturmaz. Ayrıca bir yerde Posidonia varsa orada yaşanabilecek bir hayatın olduğunu gösterir. Posidonia bildiği gibi denizlerin amazon ormanlarıdır yani kirlenmemiş yerlerde kalır. Tam tersi suyun kirliliğini değil temizliğini gösterir. Faydaları şunlar biyolojik olarak denizi evsel atıkları azotlu, ifosfatlı bileşikleri kendine nitratlı bileşikleri gübre olarak kullanır. Deniz suyuna oksijen sağlar. Deniz içerisindeki bazı canlıların besinini oluşturur" dedi.

DALGA ETKİSİYLE KIYIYA VURDU

Bölgede otel müdürü olarak görev yapan Deniz Yerlikaya ise sahil kısmının ilerisinde adeta tarla şeklinde yosun alanları olduğunu belirterek "Deniz dalgalı olduğu zaman bu yosunlar kıyıya vuruyor. Bu yıl dalgaların fazla olması nedeniyle yosunlar yoğun şekilde sahile geldi. Bu her zaman olan bir durum değil. Biz ekipler olarak bu yosunları temizliyoruz, şu anda büyük ölçüde temizlenmiş durumda. Bu olay deniz kirliliğiyle ilgili değil, tamamen doğal bir oluşum." dedi.

Alanya'da yaşayan 79 yaşındaki Hacıümmet Koçak, "İlk gördüğümüzde bu siyah tabakanın ne olduğunu anlayamadık. Sahile indik, yakından inceledik. Elimize aldığımızda bunun yosunsu bir cisim olduğunu fark ettik" dedi.

Öte yandan sahil şeridinde oluşan siyah görüntü havadan drone ile de görüntülendi. Görüntülerde, kıyı boyunca yer yer yoğunlaşan siyah yosun birikintileri dikkat çekti.