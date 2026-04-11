Iğdır'da okul bahçesinde kavga

Olay, öğrenci ve veliler arasında paniğe yol açtı.Iğdır'daki Şehit Şevki Akgün Ortaokulu'nda, okul çıkış saatinde yaşanan saldırı büyük korkuya neden oldu. İddiaya göre, akli dengesinin yerinde olmadığı öne sürülen bir kadın, elinde sopayla okul bahçesine girerek ortalığı karıştırdı. Bahçeye girdikten sonra kantin bölümüne yönelen şahıs, kantin görevlisinin bulunduğu kantinin penceresini kırdı.

Camların parçalanmasının ardından kantin görevlisi kadın, elindeki sopayla dışarı çıkarak saldırgan kadınla kavgaya tutuştu. Olay sırasında okulda bulunan öğrenciler ve veliler panik yaşarken, olay yerinde bulunan veliler kavgayı ayırdı. Olayın çıkış nedeni henüz bilinmiyor.