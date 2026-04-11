Akaryakıt zamlandı, yollara alternatif bulundu! Hem cep dostu hem sağlık deposu

ABD-İran arasındaki savaş sebebiyle Orta Doğu’da artan gerilim ve Hürmüz Boğazı kararı akaryakıt fiyatlarına zam getirdi. Benzin ve akaryakıt zamlarından en çok etkilenen otomobil sektörü oldu, ulaşımda farklı alternatifler belirlendi. Elektrikli araçlara ilgi arttı hatta bisiklet sektörü bile hareketlendi.

Vatandaşlar, kısa mesafeli ulaşımda hem bütçelerini korumak hem de sağlıklı yaşam sürdürmek amacıyla motorlu araçlar yerine bisiklete yönelmeye başladı.

"BİSİKLET SATIŞLARI YUKARI DOĞRU BİR İVME KAZANDI"

İHA muhabirine konuşan bisiklet işletme sahibi Ezdin Kaplan, her yıl olduğu gibi bu yıl da bahar mevsiminin gelişiyle bisikletlerin bakım ve satışlarının artırdığını belirtti. Bu yıl bahar mevsimiyle birlikte Orta Doğu'daki gerilimin akaryakıt fiyatlarının etkilemesinden dolayı bisiklete olan ilgiyi artırdığını ifade eden Kaplan, "ABD, İsrail ve İran arasındaki savaşın, Hürmüz Boğazı'nın etkisiyle akaryakıt fiyatlarının artmasından kaynaklı bisiklet sektöründe bir yukarı doğru ivme kazandığını görüyoruz. Çünkü ulaşımda araçlarını kullanan arkadaşlar, kısa mesafelerde yakıtların cep yaktığını ve bisikleti hem spor hem de ulaşım olarak ve ceplerine ekonomik olarak yansıyacak bir araç olarak tercih ediyorlar" dedi.

"COĞRAFYAMIZ BİSİKLET KULLANIMINA ELVERİŞLİ"

Van coğrafyasının bisiklet kullanımına elverişli olduğunu dile getiren Kaplan, "Coğrafi yapımızın düz olması bisiklet kullanımının elverişli olduğunu gösteriyor. Bundan kaynaklı zaten bir yoğunluğumuz oluyor baharın. Buna akaryakıt fiyatları zamları eklenince bisiklet satışlarımızın daha yoğun olduğunu ve servis kısmımızda yoğunluğun olduğunu görebiliyoruz" diye konuştu.

"HAREKETLİ BİR YAŞAM İÇİN BİSİKLET KULLANIMINI TERCİH EDİYORUM"

Bisiklet kullanmayı tercih eden Hekim Yamaç isimli sağlık personeli ise hem akaryakıt gerekçeleri hem de sağlık faktörünü ön planda tuttuklarını ifade ederek, "İran-Amerika savaşından dolayı yakıt fiyatlarının artması, onun dışında sürekli hareketsiz bir yaşam sürmemizden dolayı bisiklet tercih etmenin doğru olduğuna inanıyorum. Bu yönüyle bisiklet kullanımının hem kendimiz açısından hem çocuklarımız açısından güzel olacağı düşüncesindeyim. Hem aynı birimde çalıştığımız hem de farklı birimde çalışan arkadaşlarımızla bu muhabbetler geliştiğinde, onlar da bisiklet konusunda burayı tercih ederek, gelip bisikletlerini edindiler" şeklinde konuştu.