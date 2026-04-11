Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü. Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hürmüz Boğazı'nı konuştuklarını söyledi. Ayrıca görüşmede Ukrayna-Rusya savaşı da ele alındı.

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir görüşme gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü.

ORTA DOĞU İÇİN BARIŞ ÇAĞRISI

Macron, görüşmenin detaylarını paylaşarak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile az önce bir görüşme gerçekleştirdim.” dedi.

İki liderin Yakın Doğu ve Orta Doğu’daki durumu değerlendirdiğini belirten Macron, “Ateşkese riayet edilmesi ve bunun Lübnan’da uygulanması, Hürmüz Boğazı’nda seyrüsefer serbestisinin korunması çağrısında bulunduk ve güçlü, kalıcı bir diplomatik çözümün gerekliliğini vurguladık.” ifadelerini kullandı.

UKRAYNA İÇİN “ADİL VE KALICI BARIŞ” MESAJI

Görüşmede Ukrayna’daki savaşın da ele alındığını aktaran Macron, “Adil ve kalıcı bir barışın tesisine katkıda bulunmak amacıyla Gönüllüler Koalisyonu çerçevesinde yürüttüğümüz ortak çalışmaları değerlendirdik.” dedi.