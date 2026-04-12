Ege'de Türk balıkçı teknesine taciz! Yunanlıların rahat durmadığı anlar kamerada

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Zürafa kayalığında avlanmak için denize açılan balıkçı İlker Özdemir, uluslararası sularda olmasına rağmen Yunan Sahil Güvenliği'nin tacizine uğradı. Yunan boyu, rotasından çıkmadan ilerleyen Özdemir'in çevresinde hızla turlarken taciz anları personel tarafından saniye saniye kaydedildi. Bir süre sonra bölgeye gelen Türk Sahil Güvenlik botunu gören Yunan Sahil Güvenlik ise bölgeden uzaklaştı.

