İstanbul'dan kalkan uçak inişte gerilim yaşattı: Yolcuların korkusu kamerada

İstanbul-Van seferini yapan uçağın yolcuları iniş sırasında büyük korku atlattı. Öğle saatlerinde İstanbul'dan kalkış yapan uçak Van Ferit Melen Havalimanı'na iniş gerçekleştirmek isterken fırtınaya yakalandı iki kez pisti pas geçti. Tur atan uçağın pilotu fırtınaya rağmen iniş yaptı.



Uçakta bulunan yolculardan Behice Doğan, pilotun sergilediği profesyonelliğe dikkat çekerek, "Havada büyük bir endişe yaşadık, ancak pilotumuzun kontrolü ve soğukkanlılığı bize güven verdi. Üçüncü denemede tekerler yere değdiğinde hepimiz derin bir nefes aldık. Bu başarıyı uçak içerisinde hep beraber alkışlayarak kutladık, ekibe minnettarız" dedi.

Güvenli inişin ardından yolcular uçaktan tahliye edilirken, uçuş ekibinin profesyonel manevraları takdir topladı.

