Nisan ayında ulaşıma kar engeli: Erzurum’da araçlar yollarda bekledi

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı Erzurum’da trafiğin aksamasına neden oluyor. Kar yağışı nedeniyle kayan araçlar yolu ulaşıma kapatınca, sürücüler de beklemek durumunda kaldı.
Erzurum’da dün akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, çevre illerle olan ulaşım ağında da zaman zaman aksamalara neden oldu. Erzurum - Ağrı karayolunda yoğun kar nedeniyle yolda kayan bazı araçlar yolu ulaşıma kapatırken, karayolları ekipleri kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu. Horasan - Eleşkirt kapanan yol nedeniyle araçlar yaklaşık 2 saat beklemekte durumunda kaldı.
Yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken yetkililer sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.