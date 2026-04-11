Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam Videoları
Dünya Politika Spor Gündem Medya Kültür - Sanat Teknoloji Magazin Yaşam

Nisan ayında ulaşıma kar engeli: Erzurum’da araçlar yollarda bekledi

Yurdun birçok bölgesinde etkili olan kar yağışı Erzurum’da trafiğin aksamasına neden oluyor. Kar yağışı nedeniyle kayan araçlar yolu ulaşıma kapatınca, sürücüler de beklemek durumunda kaldı.

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 15 saniyeye düşürüldü.
Erzurum'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Erzurum - Ağrı karayolunda ulaşım aksadı.
Kar yağışı nedeniyle Erzurum - Ağrı karayolunda kayan araçlar yolu ulaşıma kapattı.
Horasan - Eleşkirt yolunda araçlar yaklaşık 2 saat beklemek durumunda kaldı.
Karayolları ekipleri kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için çalıştı.
Yetkililer sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Erzurum’da dün akşam saatlerinden itibaren bölge genelinde etkili olan yoğun kar yağışı, çevre illerle olan ulaşım ağında da zaman zaman aksamalara neden oldu. Erzurum - Ağrı karayolunda yoğun kar nedeniyle yolda kayan bazı araçlar yolu ulaşıma kapatırken, karayolları ekipleri kapanan yolu yeniden ulaşıma açmak için seferber oldu. Horasan - Eleşkirt kapanan yol nedeniyle araçlar yaklaşık 2 saat beklemekte durumunda kaldı.

Yol kontrollü olarak ulaşıma açılırken yetkililer sürücüleri dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.