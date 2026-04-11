Kavga ihbarıyla polislere pastalı sürpriz! Yüzleri gülümseten sürpriz kameraya yansıdı

Hatay'ın Kumlu ilçesinde bir lisede öğretmenler ve öğrenciler tarafından 10 Nisan Polis Günü'nde polis ekiplerine unutamayacakları bir sürpriz düzenlendi. Öğretmenler, polise okulda kavga çıktığı ihbarında bulunurken olay yerine gelen ekipler gerçeği aratmayan kavgayı ayırmaya çalıştı. Öğretmenler sürpriz yaptıklarını söylediklerinde ise polis ekiplerinin tebessümü yürekleri ısıttı. Öğretmenler ve öğrenciler tarafından pasta kesiminin gerçekleşmesiyle sürpriz son buldu.

