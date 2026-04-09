İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgileri paylaşarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Yapılan değerlendirmede yarın için kar yağışı, sağanak ve fırtına alarmı verildi. Meteoroloji ise yaptığı değerlendirmede yağışların hafta başına kadar devam edeceğini ve sıcaklıkların aniden düşeceğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Kuvvetli kar yağışı, sağanak, fırtına hepsi bir arada geliyor: Yarına dikkat İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın için kar yağışı, sağanak ve fırtına uyarısı yaptı. Bugün birçok ilde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor. Yarın Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı öngörülüyor. Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma, don ve çığ riskine karşı uyarıldı. Meteorolojiye göre yağışlar hafta başına kadar devam edecek ve sıcaklıklar ani düşüş gösterecek.

BUGÜN BİRÇOK İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yapılan değerlendirmede; bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Başlık İçerik Genel Uyarı İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Yarın için kar yağışı, sağanak ve fırtına alarmı verildi. Yağışların hafta başına kadar sürmesi ve sıcaklıkların aniden düşmesi bekleniyor. Bugün Beklenen Hava Durumu Sağanak, Yer Yer Gök Gürültülü Sağanak: Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimleri.

YARIN BU İLLERDE KAR YAĞIŞI BASTIRACAK

Yarın ise Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli’nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Bingöl ve Tunceli’nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

SEL, YILDIRIM, SU BASKINI, RÜZGAR, BUZLANMA...

Yapılan açıklamada vatandaşlara uyarılar yapıldı. Açıklama şu şekilde:

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.