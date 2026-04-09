SON DAKİKA!
İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Kuvvetli kar yağışı, sağanak, fırtına hepsi bir arada geliyor: Yarına dikkat

İçişleri Bakanlığı yarın için kritik sağanak ve kar yağışı uyarısında bulundu. 10 Nisan Cuma günü Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı ve sağanak yağış görüleceği bildirilirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiği bildirildi. İşte 10 Nisan Cuma günü için beklenen hava durumu...

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgileri paylaşarak vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Yapılan değerlendirmede yarın için , ve alarmı verildi. Meteoroloji ise yaptığı değerlendirmede yağışların hafta başına kadar devam edeceğini ve sıcaklıkların aniden düşeceğini açıkladı.

HABERİN ÖZETİ

İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Kuvvetli kar yağışı, sağanak, fırtına hepsi bir arada geliyor: Yarına dikkat

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiler doğrultusunda yarın için kar yağışı, sağanak ve fırtına uyarısı yaptı.
Bugün birçok ilde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, yağmur, karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.
Yarın Elazığ, Bingöl, Tunceli, Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan'da kuvvetli yağış ve yoğun kar yağışı öngörülüyor.
Osmaniye, Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Vatandaşlar sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar, tipi, buzlanma, don ve çığ riskine karşı uyarıldı.
Meteorolojiye göre yağışlar hafta başına kadar devam edecek ve sıcaklıklar ani düşüş gösterecek.
İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Kuvvetli kar yağışı, sağanak, fırtına hepsi bir arada geliyor: Yarına dikkat

BUGÜN BİRÇOK İLDE KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Yapılan değerlendirmede; bugün Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimlerinde sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak; Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Genel Uyarıİçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler doğrultusunda vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı uyardı. Yarın için kar yağışı, sağanak ve fırtına alarmı verildi. Yağışların hafta başına kadar sürmesi ve sıcaklıkların aniden düşmesi bekleniyor.
Bugün Beklenen Hava Durumu
  • Sağanak, Yer Yer Gök Gürültülü Sağanak: Diyarbakır, Batman, Siirt, Şırnak ve Mardin çevreleri ile Şanlıurfa'nın doğu kesimleri.
  • Yağmur ve Sağanak: Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimleri.
  • Karla Karışık Yağmur ve Kar Yağışı: Hakkari, Bitlis ve Muş çevreleri ile Van'ın kuzey ve güney kesimlerinin yüksek kesimleri.
Yarın Beklenen Hava Durumu
  • Kuvvetli Yağmur ve Karla Karışık Yağmur: Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli'nin güneyi.
  • Kuvvetli Karla Karışık Yağmur ve Kar: Bingöl ve Tunceli'nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan illeri.
  • Yer Yer Yoğun Kar Yağışı: Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinin yüksek kesimleri.
Çok Kuvvetli Sağanak BeklentisiOsmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Vatandaşlara Yapılan Uyarılar
  • Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar.
  • Kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don.
  • Yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski.
  • Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları, yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları önemle hatırlatıldı.

YARIN BU İLLERDE KAR YAĞIŞI BASTIRACAK

Yarın ise Elazığ çevreleri ile Bingöl ve Tunceli’nin güneyinde kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur, Bingöl ve Tunceli’nin kuzeyi ile Erzincan, Bayburt, Erzurum, Kars ve Ardahan illerinde kuvvetli karla karışık yağmur ve kar, yüksek kesimlerde yer yer yoğun kar yağışı beklendiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Kuvvetli kar yağışı, sağanak, fırtına hepsi bir arada geliyor: Yarına dikkat

ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR

Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimleri ve Adana'nın doğusunda yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İçişleri Bakanlığı'ndan kritik uyarı! Kuvvetli kar yağışı, sağanak, fırtına hepsi bir arada geliyor: Yarına dikkat

SEL, YILDIRIM, SU BASKINI, RÜZGAR, BUZLANMA...

Yapılan açıklamada vatandaşlara uyarılar yapıldı. Açıklama şu şekilde:

Vatandaşlarımızın sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalar, kar yağışı olan yerlerde tipi, buzlanma ve don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli ve dik yamaçlarda çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

