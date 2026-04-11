Şişen batarya bomba gibi patladı! Panik anları kamerada

Bayburt’ta bir vatandaş, cep telefonunun bataryasının şişmesi üzerine cihazı tamir için telefon alım, satım ve tamiri yapan İbrahim Heme’ye getirdi. Bataryadaki şişme, telefonun ekranı ile arka kasasının birbirinden ayrılmasına neden oldu. Daha önce de benzer bir durum yaşayan Heme, bataryanın telefonun içinde patlama riskine karşı bataryayı cihazdan çıkararak, kenara bıraktı. Az sonra da korkulan oldu ve kenarda duran bataryanın aniden patlayıp alev aldı. Panik anları ise iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.